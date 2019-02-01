德戰機採購案F35出局 將由F18或颱風戰機擇一

德國已確定不買洛馬公司的F-35戰機，此決定可能影響其他歐洲國家的F-35採購案。（圖／洛馬公司）

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中時電子報
德國可能以歐洲颱風戰機替換舊有飆風戰機

就在美國傳出五角大廈對F-35戰機運營測試評估大為不滿之際，德國國防部亦決定在採購戰機選項中排除F-35，其採購戰機選項將從波音公司的F/A-18大黃蜂戰機與歐洲颱風戰機(Eurofighter Typhoon)選擇其一，以取代其使用多年的飆風(Rafale)戰機。德國此一決定將使製造F-35的洛馬公司失去價值數十億美元的競標機會，更糟的是，德國是第一個讓F-35出局的外國政府，接下來可能還會有其他國家跟進。

路透引述德國國防部消息人士週四表示，德國國防部確定排除F-35戰機的競標資格，接下來將在收到F/A-18製造商波音公司和颱戰機製造商空中巴士公司的詳細資訊後做出最終決定。而為了履行德國對北約組織的義務，新購買的戰機必須能夠攜帶美國核武器，而攜帶美國核武器必須經過美國檢驗後批准，整個過程還需要相當時日才能定案。

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德國目前有85架飆風戰機，其中部份可以攜帶核武器。另外還有33架舊型飆風戰機，這批戰機更新時如果以颱風戰機取代，將使製商商空中巴士公司獲得高達30億美元的訂單。此一舊換新選項還能使德國空軍的後勤與人員訓練節省大量支出。而波音公司的F/A-18系列將以高妥善率、價格較低與電子戰擴充能力強為主要賣點。

報導指出，德國的決定是洛馬公司及其尖端產品F-35戰機的重大挫折，它可能會影響洛馬公司目前正在爭取包括比利時在內的許多歐洲國家訂單。

外界認為德國國防部的決定早有端倪，其空軍參謀長曾於去年表達傾向於使用F-35戰機後，隨即遭到解職，德國國防部後來表態，傾向支持「歐洲方案」。德國執政黨則表示在採購戰機案上不應倉促購入美國戰機，應更加審慎研究，而法國政府也表示，德國若購入F-35可能會影響兩國合作的2040年新一代戰機計劃。

報導說，洛馬公司表示尚未獲得德國政府有關排除F-35競標的正式通知。

(中時電子報)

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