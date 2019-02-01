平采娜攜手泰男神Nine《限時好友》搞笑演出

2019年02月01日 20:12 中時 潘鈺楨

由《模犯生》原班製作團隊操刀，《音為愛》導演查揚諾布普拉寇(ChanyopBoonprakob)執導，集結泰國「國民初戀」平采娜樂維瑟派布恩(BaifernPimchanok)，與泰國當紅鮮肉男星Nine(NaphatSiangsomboon)的全新浪漫泰國喜劇《限時好友》(FriendZone)，由《初戀那件小事》在全亞洲爆紅的女主角平采娜主演，找來泰國人氣鮮肉小生Nine同台搞笑演出。

電影敘述一個被困在「好朋友」定義中的男主角，試著跨越好友之間的界線勇敢追愛，進而發生一連串的爆笑喜劇，不僅在泰國各大觀光勝地取景，更前進許多亞洲城市拍攝，包括馬來西亞、緬甸、越南、香港等地，泰國官方上周發佈電影正式預告，短短三天突破千萬點擊率，至今已達1260萬次觀看人數。

2010年演出《初戀那件小事》的女主角平采娜，在片中以醜小鴨變天鵝的形象轉變，擄獲許多台灣少男芳心，尤其是清新脫俗又天真可愛的表現，不僅讓她在全亞洲人氣暴漲，更獲得泰國「國民初戀」之稱！睽違多年後，平采娜再次重返愛情電影行列，攜手泰國當紅鮮肉男星Nine，飾演兩個從高中時期就膩在一起的青梅竹馬，無奈男主角阿潘一直被困在女主角小琴口中的「好朋友」這三個字中，在出社會多年後，他試圖要勇敢跨越友情界線，為自己的愛情爭一口氣！

今年才23歲的泰國當紅鮮肉男星Nine，身為星二代人氣男神，2016年Nine首度於泰國電影《天堂的禮物》中演出後，便和媽媽一同獲得泰國九娛樂（NineEntertainAwards）的最佳親人獎肯定。在新片《限時好友》中，Nine飾演常在世界各地飛行的空服員，有著陽光開朗個性的他絲毫沒有偶像包袱。

電影敘述高中時期，阿潘（Nine飾）試圖鼓起勇氣與他最好的朋友小琴（平采娜飾）告白，卻慘遭小琴歸類在「好朋友」名義，被發了好人卡的阿潘，只好以「好朋友」身份默默地陪伴在小琴身邊。多年以後，小琴愛上了一名音樂製作人泰德，有了這個天菜男友，阿潘與小琴更是只能維持著友達以上戀人未滿的關係。泰德因工作需求，身邊常圍繞著許多年輕美眉的誘惑，小琴只好請求他最好的朋友阿潘來幫忙守護愛情，阿潘卻決定奮力一搏：「我才不要當什麼狗屁好朋友！」究竟阿潘是否能打破長久以來「好朋友」的界線，成功追到小琴擺脫單身呢？電影3月8日在台上映。

(中時 )