火盃的考驗配樂大抄前三部？作曲家表白：因為原來的最好

2019年02月01日 20:32 中時 許文貞

從小說到電影，自2016年起《哈利波特》又在全球掀起「電影交響音樂會」炫風，今年將在台灣上演第4部電影《哈利波特：火盃的考驗》。和前三集電影不同的是，第四部電影配樂換由作曲家派崔克．道爾挑大樑，不過道爾也透露，他曾經想試著改變一下系列最為人知的幾首主題曲，卻「好像少了點什麼」，「所以我就想，音樂還是跟原本一樣吧！」

道爾表示，「很榮幸能跟隨約翰‧威廉斯的腳步參與這系列電影的配樂製作，他為了讓交響樂重返電影配樂的舞台，做了非常多努力。」不過威廉斯所作的主題曲太過精彩，耳熟能詳，也讓道爾大傷腦筋。

道爾自嘲作曲時取巧，大量採用了威廉斯為前三集做的主題曲，但背後其實有「苦衷」，「我原本想在主題曲中增加一些不同的和弦，原本以為會帶來一些特別的效果，但第一次跟交響樂團演奏時，卻好像少了過去那種愉悅、魔幻的感覺，計畫只好大轉彎。」

由道爾操刀的《火盃的考驗》配樂創作，擁有豐富多元的音樂風格，包括管號齊揚的交響樂、鑼鼓喧天的鼓號樂、華麗多姿的華爾滋、清新的蘇格蘭民謠、詭譎魔幻的哥德音樂、陰鬱的安魂曲、溫暖和煦的田園民謠小品，還有如童話一般小巧可愛的音樂片段，將觀眾情緒逐步推進到劇情最重要的轉折。

今年也是《哈利波特：火盃的考驗》電影交響樂首度來台演出，將在3月15、16、17和24日分別於台北、高雄兩地連兩週上演。現場也將搭配40呎巨型螢幕播放電影全片，由長榮交響樂團與國立實驗合唱團演繹經典配樂。

(中時 )