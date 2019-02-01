中秋不烤肉卻開9桌打麻將 法院認定「中華麻將競技協會」此舉就是聚賭

2019年02月01日 20:12 中時 陳俊雄

合法登記的「中華麻將競技協會」三重辦事處，去年中秋節期間不辦烤肉，卻在三重會址席開9桌聚賭遭警查獲，雖然協會聲稱警方執法過當，且有誣指現場現金為賭資之情，但新北地院認定友聚賭之情駁回該協會之訴，判決警方裁罰有理。

新北市三重會館去年中秋節前夕廣發烤肉請帖，但警方持搜索票前往三重自強路一段會址查看，卻只看到36人分成9桌圍在一起，面前沒有任何爐火、食材，只有總計20萬1400元現鈔和麻將18副、計分卡519張等證物，除沒入賭資外，也依賭博罪嫌將36人均罰鍰9000元。

事後「中華麻將競技協會」向法院聲明異議表示，現場遭逮的36人都是依照內政部合法立案之中華麻將競技協會規定，完成入會手續的會員，當時這群會員是在自強路的三重辦事處內「砌磋麻將」，符合該協會所推廣之會員切磋宗旨，並無涉及金錢賭博，行為應屬合法，絕非警方所認定之「職業賭場」。

該協會還指控，警方中秋節當天搜索過程極其粗暴，以強暴脅迫手段搜刮36人身上現金，還誣指為賭資並沒收，顯有執法過當之虞。

新北地院審理發現，這36人在開賭前，都已先繳交100元抽頭金，於抽取後再發放每人1000分之積分卡，以500分、100分及20分三種樣式之積分卡分別代表現金500元、100元及20元；打完麻將後由現場工作人員計算分數，以開桌時所發放之1000分為基準，基分高於1000為贏家，低於1000為輸家。贏家所持基分扣除初始之1000分後，就是贏得之分數；輸家不足1000分部分則為其所輸之金額，輸家需以現金當場支付贏家。

新北地院指出，由於現場確有以現金換取該協會之點數卡為籌碼作為賭資之賭博行為，三重警方對於現場36人均處以各9000元罰鍰，並沒入總賭資20萬1400元等裁處，並無不法，駁回麻將競技協會聲請。

(中時 )