春節初一至初三 到中和烘爐地可搭免費接駁車

2019年02月01日 20:35 中時 葉書宏

新北市政府交通局提供「捷運南勢角站－烘爐地停車場」免費接駁專車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。（葉書宏翻攝）

新北市中和區烘爐地春節期間吸引大量祈福走春人潮、車潮前往，新北市政府交通局提供「捷運南勢角站－烘爐地停車場」免費接駁專車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少春節期間烘爐地周邊之交通衝擊。

「捷運南勢角－烘爐地停車場」接駁專車相關營運資訊如下：

（一）營運時間：108年2月5日至7日（初一至初三）共計3日。

（二）頭班車發車時間：上午8時30分於捷運南勢角站4號出口（捷運路）廣場發車。

（三）末班車發車時間：下午4時30分於捷運南勢角發車（往烘爐地方向）；於烘爐地停車場發車時間為下午6時（往捷運南勢角站）。

（四）發車班距：約15至20分鐘一班。

南山福德宮也於2月5日至10日（初一至初六）每日9至18時提供小型巴士供民眾搭乘往返烘爐地停車場到土地公廟，歡迎民眾多加利用。

另本市境各著名廟宇景點建議搭乘公車資訊如下：

（一）三峽「清水祖師爺」：702、778、779、802、910、916等公車路線。

（二）土城「承天禪寺」：F601、F602、F603、F605、F606、F607（新巴士除夕停駛）、藍43及藍44等公車路線。

（三）蘆洲「湧蓮寺」：橘18、14、225（含區）、232、306、508、704、785、806、忠孝幹線等公車路線。

（四）林口「竹林山觀音寺」：F231、F235（新巴士除夕晚間6時後及初一全面停駛）、1210公路客運。竹林山觀音寺提供免費接駁車行經機場捷運A9站（文化三路）、機一停車場（文化三路）、文化一、四維路口、文化一、寶林路口。

（五）板橋「慈惠宮」：51、99、264、307、310、701、702、786、793、806、810、843、848、857、910、920、930、930（含延）、932、932（繞國家教育研究院）、940、948、956、965、982（含區）等公車路線。

（六）板橋「接雲寺」：264、701、702、793、956等公車路線。

另交通局已協調市區公車業者視觀光人潮，適時機動加派車輛增班輸運，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，避免塞車影響遊興。

（相關旅遊景點可前往的公車資訊詳載於「新北春節連假交通懶人包」網頁http：／／ntpc.datarget.com.tw／NationalHoliday／）

交通局表示，春節期間，新北公車各路線班次有所調整，詳細調整內容如附件列表，也在各公車車廂內張貼春節發車班次公告，新巴士路線也於各區公所網站上公告，供民眾查看並提早規劃出遊行程。出門前也可先上網查詢新北市公車營運資訊，詳情可參閱交通局網站（http：／／www.traffic.ntpc.gov.tw）及新北市政府公車動態資訊系統網站（http：／／e-bus.ntpc.gov.tw）查詢。

(中時 )