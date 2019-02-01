創作4年長達15米驚艷硬筆畫 自閉兒畫出奇麗《海洋世界》

2019年02月01日 20:40 中時 葉書宏

新北市美麗永安生活館即日起至3月3日止展出「初心：各異其趣」多寶學堂青年畫家聯展。（葉書宏翻攝）

新北市美麗永安生活館即日起至3月3日止展出「初心：各異其趣」多寶學堂青年畫家聯展。（葉書宏翻攝）

新北市美麗永安生活館即日起至3月3日止展出「初心：各異其趣」多寶學堂青年畫家聯展。（葉書宏翻攝）

「純粹、專注、原創」因為這些特質，他們為世界帶來不一樣的美麗，新北市美麗永安生活館即日起至3月3日止展出「初心：各異其趣」多寶學堂青年畫家聯展。15位泛自閉病症青少年畫家，用最純粹的「初心」詮釋出這世界不一樣的美麗。

新北市政府文化局長蔡佳芬表示，藝術的美麗往往來自於最真摯的創作初心，每個人都是ㄧ個獨特的生命個體，但大多數人從來沒有細細觀察或欣賞過這種差異。透過藝術展演行動，我們希望讓每一個市民都有參與文化的機會，也期許社會大眾能更加認識這群孩子的創作才華，並給予支持，讓他們可以更自在的生活。

多寶格藝術發展協會為導演林正盛與妻子韓淑華老師於2015年邀請國內各領域人士為「泛自閉症青少年」共同發起成立的公益機構，同時設立的多寶學堂提供了這群孩子離開學校之後，一個繼續繪畫，藝術創作的空間。

導演林正盛說：「不拍電影時，我都在多寶學堂，我不畫畫但我喜歡看這群孩子畫畫、喜歡跟他們聊聊為什麼這樣畫，他們看待這世界的方式非常與眾不同，天馬行空的想像常讓我驚艷不已；在多寶藝術學堂裡，每一位藝術家，都是上天給我們學習認識生命差異的禮物。」展覽中導演也特別指導拍攝影像紀錄短片，紀錄這些差異的生命狀態，最單純也最動人的每一刻。

此次展出近50幅平面繪畫作品，各個筆觸強烈、用色鮮明，各放異彩。其中，今年43歲的畫家陳樹緯，凡事喜歡「簡單就好」，面對複雜的事情總是喃喃自語道「太難了！」、「沒我的事喔！」但他只要一拿起筆，童趣魔幻的世界就躍然紙上，樹緯的圖，一點也不簡單，他常用大面積幾何圖形色彩呈現出平衡簡潔的美感，《大富翁》作品中，乾淨利落的三角形色塊堆疊，卻營造出萬花筒世界的奇幻景象，讓人驚艷不已。

而27歲的駱怡初，畫中常藏有聲音，太陽、月亮、雲，山河大地上的動物、花鳥植物等，在她的筆下更擬人化靈活呈現，因為喜歡海，她從國小畢業起至國中畢業不間斷創作的《海洋世界》長達15米長，全幅不打底稿、只用一隻黑筆就畫出目不暇及的千奇百怪海洋生物姿態，相當奇趣。

歡迎至美麗永安生活館一起感受這最純粹卻也最美麗的初心。展覽即日起至3月3日止，欲知更多展覽相關資訊請至新北市美麗永安生活館官網及Facebook粉絲專頁查詢。

(中時 )