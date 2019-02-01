中和募11萬餘元善款 捐4個弱勢團體

新北市中和區公所日前舉辦年貨市集募得11萬餘元的善款，全捐贈給中和4個弱勢團體。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區公所日前舉辦年貨市集募得11萬餘元的善款，全捐贈給中和4個弱勢團體。（葉書宏翻攝）
新北市中和區公所日前舉辦年貨市集募得11萬餘元的善款，全捐贈給中和4個弱勢團體。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所日前舉辦年貨市集，廣受各界熱烈迴響，不僅帶來眾多人潮、活絡地方商機，更募集到11萬餘元的善款，捐贈給中和4個弱勢團體，期盼能讓他們過個好年！今（1日）下午3時於中和福和宮舉行捐贈儀式，由中和區長賴俊達主持。

受贈單位包括崇愛發展中心、第一社會福利基金會附設中和發展中心、華山基金會中和2站以及新心劇團慢飛天使等四個單位。

賴俊達表示，周副區長在代理區長期間的努力大家有目共睹，在短短的兩周內將年貨市集辦得有聲有色，不僅活絡地方經濟、帶動商機、也讓在地民眾提前感受到濃濃的過年氣氛。

更難能可貴的是在熱鬧之餘，仍不忘濟助弱勢，將公所、戶所、清潔隊、佛教慈濟慈善基金會雙和聯絡處、佛光山永和學舍義賣所得及攤商捐助全數捐贈弱勢團體。趕在春節前夕，讓需要幫助的人感受暖暖的溫情，快樂過好年。

活動的發起人中和區副區長周慶珍表示，活動從發想到執行不到兩星期的時間，各單位群策群力共同辦了一場108個攤位，熱熱鬧鬧的年貨市集活動，要感謝在地宮廟、各里、社區、社團、各機關出錢出力成就屬於中和在地的大活動。

另外，感謝公所300多位同仁全體總動員捐助二手物資義賣，大家匯集了善心與愛心共同讓這個富有古早味的年貨市集圓滿完成。

活動108個攤位帳篷水電全部由廣濟宮、福和宮、南山福德宮、東德宮、力行福德宮贊助，並提供30多攤弱勢團體及新住民免費設攤。希望藉由此活動的舉辦重現小時候過年時充滿年味的熱鬧景象，也讓愛不停的流轉，讓中和成為一個充滿愛的城市。

(中時 )

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