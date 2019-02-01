到誠品過年看電影12支奧斯卡搶先放映

《梵谷：在永恆之門》

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《黑色黨徒》
《羅馬》

誠品電影院過年期間獨家推出「2019奧斯卡特別放映」，總計有12支入圍強片，其中《羅馬》、《沒有煙硝的愛情》、《梵谷：在永恆之門》、《無主之作》、《RBG：不恐龍大法官》等入圍強片，更是全台院線獨家搶先放映，映演時間至3月3日。

誠品電影院已連續5年，搶在該年奧斯卡放榜前，推出入圍強片獨家搶先放映場，誠品表示，只要是搶先放映場都可以有高達7、8成票房。

剛拿下坎城影展評審團大獎的《黑色黨徒》，也入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男配角等獎項，誠品電影院將於2月20日推出全台唯一大銀幕獨家放映、只送不賣特別場，只要集3張誠品電影院不同入圍奧斯卡電影票券即可兌換，送完為止。

其中，墨西哥名導艾方索柯朗的黑白片《羅馬》受矚目，以導演的童年回憶為藍本，從小家庭的角度綜觀墨西哥的動盪年代，被視為艾方索「給墨西哥的情書」，入圍最佳影片、最佳導演、最佳外語片、最佳女主角等10大獎項，繼去年底在誠品電影院獨家追加場次，口碑爆棚，2月起誠品電影院再推院線獨家放映。

《黑色黨徒》描述70年代一名黑人警官陰錯陽差混入美國3K黨的故事，導演史派克李用諷刺幽默的手法，呈現種族問題，議題嚴肅但娛樂性高。

《梵谷：在永恆之門》聚焦一代印象派巨匠文森梵谷自殺前的最後時光，由實力派演員威廉達佛詮釋梵谷，他憑本片獲得2018年威尼斯影展最佳男主角，還有由《竊聽風暴》奧斯卡金獎導演最新史詩《無主之作》、揭露美國最家喻戶曉大法官露絲拜德金斯伯格傳奇一生的《RBG：不恐龍大法官》，都在誠品電影院搶先放映。

(工商 )

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