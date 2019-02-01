4D遊戲設施攪斷男童腳 縣府勘驗：人為使用不當

2019年02月01日 20:34 中時 巫靜婷

4D遊樂設施絞斷男童左腳趾，1日業者與縣府工商發展處到場勘驗，業者示範當時情況。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭份市尚順育樂世界4D遊樂設施，昨日發生絞斷男童左腳趾事件，1日業者與縣府工商發展處到場勘驗，縣府表示，該設施每半年經技師檢查簽證，符合安全標準，意外應為人員使用不當，業者則強調，設施均經安全設計，未來將加強安全宣導，目前設施維修暫停開放。

尚順育樂世界總裁特助陳睿銘指出，13歲李姓男童搭乘4D「海洋奇觀」遊樂設施，遊戲結束列車退回月台時，男童因不明原因，用誇張且不舒適的姿勢，跨過約20公分的階梯，將左腳伸出車外，不慎遭卡在車體和月台間約3公分隙縫中，造成男童左腳掌腳趾被機器截斷，經梧棲童綜合醫院12小時馬拉松式的手術，男童腳趾已接回，將持續到院關心，並協助辦理理賠。

陳睿銘表示，發生事故的遊戲設施設計為親子共乘遊玩，在入口皆有標示搭乘限制規定，身高90公分至120分的孩童需家長陪同，且通常家長會安排做在外側，以策安全，當日李姓男童目測約150公分，故不須家長陪同即可遊戲。遊戲前工作人員皆會確認安全壓桿緊實扣緊，避免過程中微幅擺動發生意外。

陳睿銘說，事故發生的月台邊，經安全設計約有3公分隙縫，正常使用一般人應不會遭捲入其中，設施營運3年多，未曾發生事故，未來將加強遊戲前後的安全宣導，避免類似事件再次發生。

縣府工商處上午到現場勘查表示，該設備每半年皆有經專業技師檢查，符合安全標準並通報縣府，但意外發生後已勒令停用，查看監視器後發現，在列車退回月台尚未到底時，男童疑似心急要下車，先將左腳跨出遭機器捲入，造成事故初判為人為使用不當。由於春節出遊人潮多，縣府已針對縣內擁有遊樂器材設施的園區，發公文請園區做好機械維護與安全宣導，檢查不合格的場所會公佈於縣府網站，供消費者參考。

(中時 )