好禮新選擇 坪林包種續飄香

2019年02月01日 20:40 中時 葉書宏

新北市坪林區農會推出包種茶立體茶包。（葉書宏翻攝）

新北市坪林區農會推出包種茶立體茶包。（葉書宏翻攝）

農曆年將至，也是各行各業適逢尾牙犒賞員工們辛勞一年的時刻，同時遭逢入冬以來最強烈大陸冷氣團來襲，除了注意衣物保暖外，暖胃小物當然也不能少，坪林區農會推出包種茶立體茶包，是尾牙或年節送禮的首選好物。

坪林為「包種茶之鄉」，是全台灣最大的包種茶產地，同時擁有位於水源保護區的優勢，出產著品質相當高的茶葉，而且行政院農業委員會自2011年起開辦「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，至2018年已舉辦8屆賽事，新北市就蟬聯8屆冠軍頭銜，其中6位冠軍就是就是來自於坪林，在這人口數不多的坪林小鎮，能夠有如此的佳績，除了代表坪林包種茶品質與技術的穩定外，也代表著坪林茶農們對於茶產業的堅持以及共同努力的精神。

為推廣「飲茶文化」以及協助坪林小農們銷售茶葉，農業局於107年與坪林區農會合作設置包種茶立體茶袋加工機，將包種茶葉加工製成立體茶包的形式多元推廣，透過茶包的便利性來吸引年輕族群品嚐坪林在地的好茶，同時也能將包種茶隨身攜帶，無時無刻都能擁抱茶香。

坪林區農會理事長王成意表示，古早時代包種茶都是用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝販售，在事事講求方便的現代，還得跟上潮流用茶包的方式來銷售，而且立體茶包的形式也改善了過去平面茶包不利於茶葉伸展的缺點，可以充分的將茶葉的甘醇及芬芳釋放出來，味道完全不輸給用專業茶具沖泡的茶湯。

農業局表示，透過輔導農會設置立體茶包加工機，除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值，也為辛苦的茶農開啟了另一條銷售通路，而茶品的安全市府依然嚴格為消費者把關，當然好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」品牌，不僅安心，也是給這些辛苦的做茶人最大的支持與鼓勵。

(中時 )