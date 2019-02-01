新北YouBike達522站 新增板橋、新店2站

新北市公共自行車（YouBike）今（1日）0時啟用新店區「中正民權路口」公共自行車租賃站。（葉書宏翻攝）

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新北市公共自行車（YouBike）今（1日）0時啟用板橋區「四川忠孝路口」及新店區「中正民權路口」等2處公共自行車租賃站，全市YouBike站累計達522站，上線營運自行車共1萬5569輛。提醒民眾借車前可先至官網或場站自動服務機登錄免費投保傷害險，騎乘更有保障。

板橋區「四川忠孝路口」站位於台灣電力公司台北南區營業處前人行道，鄰近台北遠東通訊園區及湳雅夜市，周邊住宅林立，啟用後可與「捷運府中站（1號出口）」、「捷運亞東醫院站（2號出口）」、「新北市立圖書館總館」及「忠孝國中」等場站作串連，啟用後可滿足附近民眾通勤通學的需求。

新店區「中正民權路口」站位於花開富貴社區旁，鄰近未來環狀線捷運十四張站及莊敬高職，啟用後可與「捷運大坪林站（1號出口）」、「小金門友誼公園」、「陽光橋」及「新店高中」等場站串連，可滿足附近民眾通勤通學及休憩的需求。

新增板橋區「四川忠孝路口」（四川路1段244號對面，設置34車位）及新店區「中正民權路口」（中正路489號旁，設置60車位）。再次提醒民眾除可於場站自動服務機登錄投保傷害險外，也可至YouBike官網（https：／／ntpc.youbike.com.tw）登錄個人資料完成投保程序，騎乘時請使用本人登錄之卡片，才可享有保險權益。

(中時 )

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