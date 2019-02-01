春節不打烊！徐國勇至消防署慰勉同仁執勤辛勞

內政部長徐國勇今（1日）至「行政院國家搜救指揮中心」及「內政部消防署」致贈加菜金。（葉書宏翻攝）

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內政部長徐國勇今（1日）至「行政院國家搜救指揮中心」及「內政部消防署」致贈加菜金。（葉書宏翻攝）
內政部長徐國勇今（1日）至「行政院國家搜救指揮中心」及「內政部消防署」致贈加菜金。（葉書宏翻攝）

內政部長徐國勇為慰勉消防署同仁常年執行防救災業務守護民眾生命財產安全之辛勞，並體恤春節值班同仁犧牲假期堅守崗位，今（1日）至「行政院國家搜救指揮中心」及「內政部消防署」致贈加菜金，親切地與每一位同仁握手問候並開心合影留念。

徐國勇表示，國搜中心及消防署全年無休、即時應變之防救災單位，當災害發生或有發生之虞時，即第1時間迅速應變，調度全國搜救資源投入救災，即時掌握災情訊息並隨時更新，提供新聞媒體與社會民眾知悉。期勉執勤同仁持續堅守崗位提高警覺，讓民眾平平安安過好年。

徐國勇亦表示，政府為表達對國土安全第一線重要成員的關懷，警、消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣，也都比照軍人。

另為支持與照護消防弟兄，讓執勤及救災更有保障，政府業於1月19日成立消防人員醫療照護公益信託基金，目前基金初步已募得3000萬元，未來也將補助消防人員自費意外保險的部分保費，希望能將每一筆來自社會各界的善心捐助，發揮最大的效益，讓所有消防弟兄都能無後顧之憂。

(中時 )

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