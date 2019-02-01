《時來運轉》主筆室－尤文圖斯可勝帕馬 曼城望擊潰兵工廠

2019年02月01日 21:03 中時電子報 陳欣慈

義甲足球聯賽第21輪，榜首的尤文圖斯以2:1擊敗主場迎戰的拉齊奧，隊中葡萄牙籍巨星C羅(Cristiano Ronaldo)如上週預測也有射進一球，收獲個人在聯賽的第15顆進球，並幫助「老婦人」豪取聯賽第19場勝利，球隊亦在聯賽保持21場不敗。賽後，尤文圖斯以59分高踞榜首，領先次名的拿坡里11分，下輪聯賽將主場迎戰排名12的帕馬。

義甲第21輪尤文圖斯以2:1擊敗拉齊奧。

攻守不濟的帕爾馬21場聯賽中僅攻進21球失27球，跟尤文圖斯進43球失12球相比之下，水準相對失色。帕馬在客場比賽還有一特點，本季10場5勝5負沒有和球。帕馬敗陣的5場客場敗仗中，除了在本季首場客場比賽負斯帕爾(排名15)外、另外4場比賽分別是負拿坡里(排名2)、負亞特蘭大(排名7)、負AC米蘭(排名4)和桑普多利亞(排名6)，明顯「欺善怕惡」。何況狀態火熱的C羅力求繼續取得進球和帶領尤文圖斯取得聯賽第20場勝利，帕馬難以螳臂擋車。

本篇特稿由小慈提供。

另外小慈過年期間因應運彩開通24小時投注，會多特別注意本週日深夜英超Big 6球隊(即前6名球隊利物浦、曼城、托特納姆熱刺、兵工廠、切爾西和曼聯)對壘，排名第2的曼城將主場迎戰排名第4的兵工廠，雙方近4次碰頭兵工廠都沒未能取得一勝，而且每場最少掉兩球以上。

曼城vs兵工廠 賽前分析

此外，曼城本季主場曾兩次遇上Big 6對手，先後擊敗了曼聯和利物浦。相反兵工廠客場面對Big 6對手，賽和曼聯敗給切爾西和利物浦。面對攻擊火力強勁而且全力爭勝的曼城，近5場聯賽客場成績是2和3負的兵工廠難有一線生機，因此相信曼城能夠「大」「勝」兵工廠，全取三分積分。

(中時電子報)