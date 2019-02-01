拜年也走科技風！手機APP送禮正夯

2019年02月01日 21:09 工商 劉馥瑜

全家「好咖拜年」活動提供多款賀年卡選擇，用手機就可輕鬆送給遠方親友。圖／摘自全家APP

全家「好咖拜年」活動可同時贈送咖啡及賀年卡給親友，一兼二顧。圖／摘自全家APP

星巴克攜手LINEPay推出社群送禮平台「LINEPay星巴克星意禮」，讓消費者用手機贈禮傳心意。圖／業者提供

春節拜年也吹科技風！連鎖咖啡龍頭星巴克宣布攜手LINEPay，推出社群專屬送禮平台「LINEPay星巴克星意禮」，讓消費者可用手機贈禮簡單傳心意；全家便利商店今年也首次推出線上「好咖拜年」活動，使用全家APP商品預售轉贈咖啡，可同時訂做專屬賀年卡向親友拜年，一兼二顧！

據星巴克觀察，近年社群C2C贈禮需求日益增加，今年台灣星巴克特別與LINEPay聯手打造社群專屬送禮平台「LINEPay星巴克星意禮」，且趕在農曆春節前推出，就是瞄準春節送禮商機；該平台除了可一對一贈禮，還可一對多贈送至群組內給親朋好友們，用咖啡傳遞祝褔。

星巴克指出，目前星巴克行動APP已有超過360萬人次下載，近年台灣星巴克不斷在數位服務上創新，從行動App及線上支付推出、線上門市展開，到此次與LINEPay合作推出「LINEPay星巴克星意禮」，創下星巴克亞太區首例，就是希望從行動支付到商品電子兌換憑證等，全方位提供創新數位品牌網絡體驗。

事實上，要從線下的實體門市，串連到線上平台的購買及贈禮，首要條件就是有足夠的「數位會員」，而目前擁有超過880萬會員數的全家便利商店，就是箇中翹楚。

全家2017年7月推出APP商品預售平台，以買咖啡寄杯、可跨店分次取、可轉贈分享等功能，去年平均每月創造上億元營收，使用人數愈趨成長。瞄準這塊市場大餅，全家今年春節首度推出線上「好咖拜年」活動，以全家會員APP轉贈咖啡，即可同時訂做專屬賀年卡向親友拜年。

全家表示，這次線上拜年活動，時間自1月30日至2月12日，在原有的咖啡轉贈功能以外，加入應景的線上賀年卡，卡片設計以「豬年」為主軸，有事業、幸福、開運、財運四大主題，還有多種祝福吉祥話可選擇，或是自己寫上祝福話語，隨著咖啡一起送給親友。

除了咖啡拜年外，今年全家也首次嘗試春節禮盒線上轉贈，消費者同樣可使用全家APP商品預售平台，購買春節禮盒後，將禮盒數量存在手機APP裡，只要動動手指頭就能轉贈給遠方親友，讓送禮更便利、輕鬆。

(工商 )