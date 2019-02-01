春節連假 壽山、哈瑪星、旗津風景區實施交通管制

2019年02月01日 21:44 中時 曹明正

春節連假期間，旗津、鼓山等地風景區實施交通管制，請民眾配合。(警方提供)

春節連假開始，高巿警鼓山分局轄區如駁二藝術特區(蓬萊倉庫、棧貳庫、棧貳庫旋轉木馬)、壽山風景區（元亨寺、市立動物園)、哈嗎星(鐵道博物館、哈瑪星高空溜滑梯)、西子灣、旗津(旗津老街、旗津海岸公園、風車公園)等地人潮、車潮多，警方提醒連假期間實施交通管制，請民眾配合。

壽山風景區疏導管制措施：

一、壽山風景區視現場交通流量機動管制萬壽路南部海岸巡防局上方(兵員站至鼓山二路)，為單向通車，一律由鼓山二路與興隆路口上山、由萬壽路、鼓山一路方向下山。

二、動物園停車場或元亨寺停車場滿位，於鼓山/興隆路口引導車輛改停至台泥鼓山廠區臨時停車場，轉搭免費接駁車前往元亨寺及動物園。

三、2月5日(初一）8時至16時為方便至元亨寺禮佛、祭祖，元亨寺在台泥臨時停車場備有免費接駁專車，接送往返元亨寺與台泥臨時停車場民眾。

四、壽山動物園2月6日(初二)至2月10日(初六)每日上午9時至下午18時止，提供免費接駁專車接駁台泥臨時停車場至動物園。

春節連假期間，旗津、鼓山等地風景區實施交通管制，請民眾配合。(警方提供)

旗津地區疏導管制措施：

一、每日11~20時視旗津一路/敦和街口、旗津二路/廣澤街口，交通流量狀況，彈性實施單行動線管制(離開旗津地區車輛一律由廣澤街駛離)。

二、廟前路2月2日至2月10日9天劃設為行人徒步區，14-20時禁止汽(機)車進入廟前路，所有汽(機)車由舊旗津區公所旁之發祥街或安樂巷（中洲三路687巷)進出。

三、前往旗津可搭乘捷運、輕軌至西子灣站步行至鼓山輪渡站或棧二庫輪渡站搭乘渡輪前往旗津，於旗津地區可搭乘紅9路市公車接駁至旗津各風景區。

西子灣地區疏導管制措施：

一、鼓山分局於臨海一/二路口及臨海新路/鼓山一路口設置管制，視哈瑪星(西子灣)地區交通流量，彈性管制小客車以上車輛進入。

二、進入西子灣地區小客車，引導改由中山大學後門替代道路返回市區(沿途設有替代道路指引牌面引導用路人)。

三、前往(哈瑪星)西子灣地區建議搭乘捷運或輕軌至西子灣車站步行至西子灣(英國領事館)、鐵道文化園區、棧貳庫等。

四、2月5日(初一)~2月9日(初五)11~17時，鼓山輪渡站實施機車分流管制措施；管制燃油機車禁止搭乘渡輪，僅開放行人、自行車、旗津居民機車、電動機車搭乘。

(中時 )