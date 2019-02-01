菜賣出去錢卻沒進來 隱藏式監視器抓內賊

56歲鄭姓女子遭警方移送法辦。（葉書宏翻攝）

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73歲陳姓老婦人在板橋福德市場賣菜維生，3年多前一名鄭姓女子上門攀談，並主動幫忙老婦賣菜，沒想到老婦人菜賣出去錢卻愈賺愈少，連基本開支都快不夠，他向當刑警友人求助，員警指導他裝設隱藏式監視器，果不其然女子手腳不乾淨，多次利用賣菜時行竊老婦人的菜錢，板橋警分局偵查隊日前查獲這名監守自盜的女子，將他依竊盜罪送辦。

警方調查，這名老婦人平日在福德市場賣菜及蔬果，收入相當正常，生活也過得去，但三年多前這名56歲鄭女突然上門，跟老婦人裝熟後並多次主動上門幫忙賣菜，招呼客人，鄭女手腳相當俐落，跟客人又會互動，讓老婦人相當感動，菜攤生意也因此好上幾成，老婦人覺得不好意思，於是後來就支付她薪水，也算是菜攤員工。

但納悶的是，自從鄭女上門幫忙後，老婦人直覺收入竟然變少，一開始以為自己老花眼算錯，但漸漸收入竟然入不敷出，連生活基本開支也達不到，明明生意變好了，「貨有賣出去、錢卻沒進來」，讓老婦人相當沮喪。

幾個月前剛好老婦人認識的一名板橋警分局刑事小隊長上門買菜，她不經意向員警提到這件是，小隊長判斷一定有問題，於是指導婦人裝設隱藏式攝影機，果然拍下鄭女趁著賣菜時，伸手到菜攤下面的存錢筒挖錢，每次都把鈔票挖起後藏在手心，接著就放進自己口袋，前後共拍到六次行竊過程。

員警見罪證確鑿，日前上門直接逮人，鄭女見東窗事發，也坦承犯案，乖乖交出身上剛偷來的兩千元大鈔，老婦人相當訝異，沒想到這名熱心幫忙賣菜的員工竟然是賊，害她差點沒錢討生活，氣憤之下將她當場解雇，員警最後也將鄭女依竊盜罪送辦。

(中時 )

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