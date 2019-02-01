海上春運浙江玉環送台胞返鄉過年

2019年02月01日 21:53 旺報 陳君碩

春節將至，大陸國台辦發言人馬曉光1月30日表示，大陸有關方面已經開展了春運工作。據了解，1日傍晚，兩岸間最大客滾輪「中遠之星」就載著近300位兩岸旅客從浙江玉環離港，送他們赴台灣歡度新春佳節，展開一場「海上春運」，船上還設置年味濃郁的活動。一位乘坐該輪船的台籍醫師表示，每年過年搶機票是件苦差事，這次改搭船，睡一覺就到家，便宜又實惠。

1日下午，浙江省玉環市大麥嶼口岸剛啟用不久的旅檢大廳內外張燈結綵，等待近300位旅客的到來，大廳準備了薑茶，並設有一座「送台灣同胞回家過大年」的大紅色簽名牆。此外，還有一個兌獎處，凡是搭乘2月1日船班的每位旅客，憑船票都能得到一張兌獎券。

2月1日的船班上，有24位在大陸執業的台籍醫師專程來體驗「海上春運」。主辦方為他們現場贈送伴手禮。

台籍醫師張育瑛是這次體驗之旅的組織者，她來自新北市，在大陸讀書、工作、生活已經12年了。對她而言，每年過年搶機票都是一件「苦差事」。他說，「去年我帶著孩子，一個人往返機票要4000多元人民幣，還搶不到，很多人不得已大年初一才能回家。」直到去年中秋，偶爾聽朋友介紹玉環-台灣這條線路，她就覺得今年春節一定要試試看。「這個船班的時間很黃金，睡一覺就到家了；然後就是便宜實惠，往返才1000多元(人民幣)，如果是一家老小，加起來就可以省非常多錢；最重要的是，我們從上海過來還特別方便！」

不只兩岸旅客，船上也有外國友人，他們對於年味玉環等現場活動環節都非常有興趣，一位來自美國在浙江當英文老師的Bluerate特別要搭船來一趟寶島之旅。

(旺報 )