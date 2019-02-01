美海軍史上最霸氣造艦合約 超級航母一次訂2艘

美國最新式超級航空母艦福特號。（圖／美國海軍）

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中時電子報

美國海軍宣布，已於周四與造船商亨廷頓．英格爾斯(Huntington Ingalls)簽署了一份價值149億美元的合約，以建造2艘最新式的福特級航空母艦。美海軍強調，一次簽約訂購2艘航母，預計可以整體造艦成本節省40億美元，大約是原價240億美元打了85折。

據《防務新聞》(Defense News)報導，美海軍部長斯賓塞(Richard Spencer)讚揚這項交易是團隊合作的結果，一次訂下2艘能使技術工人有穩定的工作環境，加上更大量材料採購的優勢，都能節省造艦花費。

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報導說，福特級航空母艦原先的報價約為240億美元，海軍預計一次簽訂2艘福特級航母合約，可以為整體造艦支出節省約40億美元。

美國眾議院軍事委員會海軍組成員惠特曼(Rob Wittman)說，這是美國海軍史上最大的造艦合約，一次訂購2艘節省的經費數額超出原先的預期，對於造艦所在地弗吉尼亞州來說，這意味著成可以創造成千上萬的穩定工作，在未來十年能促進社區的發展。

福特級航空母艦是美國海軍最新的超級航空母艦，也是美軍第三代核動力航母。它的排水量10萬噸，全長337公尺，航速超過30節，電磁彈射飛行甲板，能搭載最多90架艦載機，艦上官兵多達4千餘人。2013年首艘福特號航母總建造成本為128億美元，其中不包括47億美元的研發費用，是史上最昂貴的艦艇。

(中時電子報)

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