遭批不甩以核養綠公投！經長拍片回應 網友看完好崩潰

經濟部長沈榮津親自拍影片，澄清沒有不甩公投，經濟部總計做了3項調整，真心回應公投結果。（圖／翻攝臉書）

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中時電子報
經長談公投 part1：公投後經濟部做了那些調整？

經濟部檢討能源政策，拍板：核電不重啟、不延役，燃煤年減1％只能做2年。遭外界砲轟，竟敢不甩公投結果。經濟部長沈榮津親自拍影片，澄清沒有不甩公投，經濟部總計做了3項調整，真心回應公投結果。網友看完影片好崩潰，留言「鼻孔部長把人民當白癡嗎？」，這仍是「我不甩你的概念」。

「以核養綠」、「燃煤火力發電年減1％」公投案都通過，經濟部也答應重新檢討能源配比，但檢討結果令人傻眼，竟然是核電不延役、不重啟，燃煤火力發電年減1％只限2年，遭轟「小英把人民當屁」。

經濟部長沈榮津親自拍1分多鐘的影片，PO在經濟部臉書上，回應外界的指控。沈榮津說，公投之後，經濟部已經做了3項政策調整：

1.第16案：經濟部已經公告電業法第95條第1項失效

2.第8案：經濟部目前沒有新擴建燃煤機組的規劃

3.第7案：在公投效期兩年內將會年減1%的火力發電

影片PO出1小時，網友看了超崩潰，「笨色政府」、「我尊重你但是我不甩你的概念」、「公投效期兩年？公投投爽的喔！」、「鼻孔部長把人民當白癡嗎？」、「沒關係，474天後滾下台也是剛剛好而已」。

網友認為，沈榮津根本沒搞清楚公投結果的效力，「廢除電業法就是要繼續用核能，請問剛公布的能源政策哪一個有跟原本廢掉的法律不一樣，還不是2025把核能搞掉」、「不，你沒有搞清楚。年減火力1%，應該是恆久的政策，只是你2年後有權利再辦公投看看要不要改變這個政策而已」。

(中時電子報)

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