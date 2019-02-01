險勝1票後5天過世落選頭 提當選無效反敗為勝

2019年02月01日 22:05 中時 許素惠

雲林縣林內鄉民蘇信德去年底以1票之差當選鄉代表，卻在選後5天病逝，落選頭黃清得因而對蘇及第二高票的當選人蔡當茂提出當選無效之訴，經驗票結果，黃指出他多出3票，等於倒贏蘇2票，讓法官和雲林縣選委會都不知所措，創全國先例，報請中委會解釋。

蘇信德、黃清得、蔡當茂、嚴秉鑫、史千桂5人參選雲林縣林內鄉第4選區代表，應選3席，結果史千桂806票、蔡當茂618票、蘇信得497票、黃清得和嚴秉鑫都496票平手。

黃清得指出，蘇信得因病在當選後5天就過世，由於票數接近，加上他和嚴秉鑫打成平手，所以對於翻盤不抱希望，親友一直鼓舞，才索性一試，同時對蘇及第二高票的蔡當茂提出當選無效之訴，藉以取得驗票機會。

黃清得說，經法院1月30日驗票結果，原本3票無效票改判為他的有效票，等於他倒贏蘇信德2票。不過，他才高興一下子，法官就表示因為蘇信德已經過世，沒有對造人，所以無法判蘇其當選無效，且過往也沒有相關案例，甚至告訴他「你真正有衰」，他因而對蘇撤告。

雲林縣選委會總幹事許木山表示，他從事選務工作多年，第一次聽到對過世的人提當選無效之訴，且驗票後還反敗為勝，因還未收到當事人提出的訴求及相關判決、驗票資料，等收到有關資料後，會立即呈送中選會解釋。

雲林地方法院表示，法官只能就選票有效或無效進行裁判，因當事人已死亡，而選舉是屬身分權，不是繼承權，所以無法對死亡人進行裁判，至於原告是否在驗票後多2票，應由選委會依法判定。

(中時 )