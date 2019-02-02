陸殲16新塗料「近乎隱形」太誇大 美F16早用過

2019年02月02日 00:16 中時電子報 盧伯華

中共空軍殲-16多用途戰機

近日大陸官方媒體大幅報導中共空軍的殲-16戰機，有較多細節描述，包括「殲-16擁有較好的低可視化和較好的電磁隱身效果」，並聲稱這等於是穿了「準隱身衣」。這樣的說法立即引來國外專業媒體的議論，指稱這種所謂「準隱身」的說法太過誇大，「低可視化」的塗裝是可以降低雷達特徵，但它絕對不是隱形功能。而這種雷達吸收塗料在美製F-16戰機上早已用過，最新一代的塗料Have Glass V則是2012年開始使用。

多家陸媒日前引用中央電視軍事報導節目指出，中共空軍王牌旅長「蔣佳翼」在節目中表示，殲-16戰機裝備量已經到達96架以上，它具有較好的低視覺化和較好的電磁隱身效果，如果讓服役的其他老式戰機也使用該塗裝，等於非隱身戰機也能穿上「準隱身衣」，戰機的隱匿性能就可大增。

美媒《國家利益》在一篇針對性的報導中指出，這種可以降低雷達特徵的新塗裝可以吸收部份雷達波， 但不足以使飛機具有隱形功能。幾十年來美國空軍已經為其F-16戰機應用了越來越多的雷達吸收塗料，但從未將F-16描述為具有隱形功能。

報導說，殲-16是從俄羅斯蘇-27仿製的殲-11戰機升級版，在2019年初，中共空軍擁有至少50架這種雙引擎雙尾翼戰機，而且正在加速量產。不過，把殲-16的新型銀灰色塗料描述為「一種隱形塗層，賦予戰機一定的隱身能力，有一定的電磁隱身效果。」明顯是過於誇張的描述。

報導引述航空專業網站Scramble的資料說，吸收雷達波的塗料通常是將磁性金屬顆粒嵌入聚合物當中而成，聚合物材料減低了雷達波，磁性粒子則吸收了能量。幾十年來美國已研發數代金屬氧化物磁性塗料並應用在F-16戰機上，它確實能降低了戰機的雷達特徵，最新一代的深灰色Have Glass V塗料則首次出現在2012年左右。

但是，報導說，塗料不能改變飛機形狀造成的雷達特徵，尤其機翼、發動機進氣口和噴嘴的形狀，方形形狀、直角和垂直平面(例如發動機)都會強烈反射雷達波。

據 《全球防衛》(Globalsecurity)網站指出，即使使用Have Glass，F-16戰機平均擁有1.2平方米的雷達橫截面，而F-22和F-35則擁有小於0.005平方米，這就是4代戰機與5代戰機最大的差別所在。俄製蘇-27也應用了一些新的雷達吸收塗料，可以減少一些雷達截面，與殲-16類似，但不是真正的隱形戰機。

報導認為，這一切並不是說殲-16未能提高中共空軍戰力，與中國較舊的殲-10和殲-11相比，它的確是一項重大的升級，有更高的航程和有效載荷，讓中共空軍從防禦型空軍轉型為進攻型的空軍。未來的戰爭中，以隱形的殲-20打擊敵方的防禦系統，再搭配非隱形的殲-16進行強空襲，與美軍4代機搭配5代機作戰的概念相符，確能發揮極強大的戰力。

(中時電子報)