【2018華麗轉身】「AV第一花魁」明日花綺羅引退不明說 背後原因解密！

明日花綺羅宣布不拍AV但不說引退，被懷疑受到業界不知明力量牽制。(中時資料照片)

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中時電子報

2019新的一年到來，除了「展望未來」盤點有多少新的人事物出現在我們身邊，同時也別忘了回看2018最後一眼，可以發現最後一年有許多名人巨星選擇揮揮衣袖離開這個光鮮亮麗但也毫無隱私可言的圈子，有著「D槽女神」美稱、人氣高到從AV圈逆襲回影視甚至時尚圈的暗黑女神明日花綺羅，在推特寫下 「不拍AV了」，低調揮別業界，而這被推測可能有特別的幕後原因！

AV出道後掌握銷售量、得獎量以及話題性三大要素的女優明日花綺羅，堪稱當今業界「第一花魁」，出道前曾在六本木當酒店小姐的她，將那套魅力與手腕帶到下一個工作，不但謎片演得嚇嚇叫，加入成人女團「惠比壽麝香葡萄1.5」並當上隊長的她，上電視也持續放送獨特魅力，事業可謂如日中天，然其實可以發現，她已經有很長一段時間沒推出AV新作，本以為只是業務繁忙沒空拍，沒想到後來竟發現她在推特自介欄悄悄寫上「不拍AV了」，讓粉絲震驚不已，「AV達人」一劍浣春秋也發文表示，私下了解明日花綺羅「完全沒有回去拍片的時間表」，等同是無限期休業中。

至於為何女神僅低調說不拍了而不是光明正大宣布引退，這樣的作法在業界相當罕見，劍大表示明日花綺羅雖然不願再拍AV，但不代表其他業界人士樂意支持她的決定，很可能說什麼都不願放棄這棵搖錢樹，因此才會維持著這樣不拍AV也不引退的微妙狀態，而他認為女神未來將不會回歸，畢竟「以她目前賺錢的速度，還有需要嗎？」。

(中時電子報)

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