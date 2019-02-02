Youtuber也世代交替 2018最火紅的就是這2個人

2019年02月02日 09:00 中時電子報 蘇士亨

社群經營成為網路行銷必備因素，影音內容更成為最重要一環，而YouTuber儼然也成為一種新興的「職業」，廣義而言是指專門在影片分享網站YouTube上傳原創影片的人，狹義而言就是藉由Youtube上傳影片來賺取收入，而台灣的YouTuber從最初的TGOP 這群人、蔡阿嘎等始祖，到最近很火紅的孫安佐、理科太太，似乎也點出「世代交替」的現象。

YouTuber始祖就是2008年以「燒Roots」影片打開知名度的蔡阿嘎，2014年YouTube主頻道訂閱數就超過百萬，也是台灣首位達到此門檻的YouTuber，讓人好奇的是為何十年來網路聲量仍屹立不搖，除了拍片內容包含短劇、美食旅遊、名人訪談，甚至在去年九合一選舉前拍攝帶有試驗性質，也就是評論選舉公報政見內容的影片，至今已有百萬次的觀看次數，此外在世大運期間，更和台北市長柯文哲玩起30 秒「快問快答」，求新求變的內容讓他在YouTuber界屹立不搖。

蔡阿嘎是YouTuber界的始祖。(圖/蔡阿嘎臉書)

另外最火紅的就是「這群人」，因為拍攝KUSO影片深受網友喜愛，不僅臉書有197萬粉絲，YouTube上也有百萬粉絲，2016年時為了慶祝臉書及YouTube頻道訂閱人數突破100萬，將20多首西洋經典歌曲「神還原」直譯成中文、台語，影片上傳僅1小時就超過萬人按讚，也讓廣告商捧著大把鈔票找上門，人氣直逼許多線上藝人，塑造出「小蝦米也能打敗大鯨魚」的神話。

「這群人」擁有百萬粉絲力挺。(圖/這群人臉書)

繼蔡阿嘎、這群人後，台灣YouTube原創影音進入大爆發的時代，2017年台灣就有七個YouTube頻道訂閱數突破百萬，許多明日之星相繼崛起，內容也不再侷限於搞笑內容，像是英語教學頻道《阿滴英文》，就成為當年台灣首個突破100萬訂閱的知識教學型頻道，此外像是聖結石，更在225天突破百萬訂閱，是目前台灣記錄保持人，領域更跨越到唱片界，還創下銷售量冠軍的好成績，另外像是放火、小玉等人，因為影片內容無厘頭又搞笑，也有百萬粉絲訂閱，更深受國中小學生群族喜愛，不過後來多數影片不僅引發爭議，甚至被認為帶壞小孩，正反評價相當兩極。

阿滴英文、聖結石、放火及小玉，是近年新崛起的Youtuber。(圖/阿滴英文、聖結石、放火、小玉臉書)

如今邁入2019年，YouTuber競爭可說越來越激烈，不過最受矚目的就是2018年新崛起的「理科太太」，以招牌面癱表情，加上不變的問候語「嗨！大家今天過的好嗎」引發關注，而她以科普知識解析生活常識，更刮起知識型Youtuber 旋風，讓她短短87天就爆紅，甚至還與知名藝人合作，像是蔡依林、蔡康永，不過近日卻頻頻被質疑智商170是假的、影片中的知識不正確等批評言論，還被罵是「智障」，只能說是人紅是非多。

理科太太以科普知識解析生活常識，在Youtuber界爆紅。(圖/理科太太臉書)

至於另外一位就是被控非法持有彈藥，遭美國遣返回台的孫安佐，如今開始經營YouTube頻道的他，在去年底上傳第2部影片後，短短4天就突破百萬人次收看，內容不僅大聊在美國監獄的趣事，就連感情生活都不避談，當然也包括他最愛的動漫和健身，至於會轉型當YouTuber的關鍵，是希望讓大家認識真正的他，此外更在IG公佈工作團隊成員合照、透露正在籌備拍攝「Q&A」，還歡迎大家提問，讓粉絲迫不及待新影片推出。

(中時電子報)