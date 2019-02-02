還記得他們的事蹟嗎？盤點這些年爆紅的政治人物

2019年02月02日 09:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

去年九合一選舉讓不少人爆紅，其中又以高雄市長韓國瑜，以及在辯論會上推廣蜂蜜檸檬且高唱「愛江山更愛美人」的台北市長落選人吳蕚洋最受關注。然而，隨時時間過去，昔日爆紅的政治人物，你還記得他們的事蹟嗎？讓我們來回顧一下。

●韓國瑜

去年九合一選舉，高喊「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」口號的韓國瑜，在政壇掀起「韓流」，不僅造勢場場爆滿，所到之處也受到大批民眾歡迎，最終以15萬票之差翻轉高雄，結束民進黨20年執政。除此之外，韓國瑜身邊的人也成為外界關注焦點，包括以「我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」一席話爆紅的韓國瑜網路小編王律涵、為了幫父親韓國瑜助選，特地暫停學業從加拿大返台的韓國瑜大女兒韓冰。

●吳蕚洋

去年九合一選舉，無黨籍候選人吳蕚洋在台北市長電視辯論會上，除了大肆推廣「蜂蜜檸檬」，也高唱「愛江山更愛美人」引發話題，網友除了大讚吳蕚洋好歌喉外，有才網友更配上吉他、鼓、二胡等，自製「九宮格」高規格伴奏版本。

●黃瀞瑩

在《木曜4超玩》「一日市長幕僚」影片中，柯文哲幕僚黃瀞瑩以「學姊」身分帶著邰智源，跟台北市長柯文哲一同跑行程，引發網友熱議而爆紅。

●蔣月惠

屏東縣議員蔣月惠因抵擋屏東縣政府拆除民宅，在過程中咬傷執勤女警，前往警局道歉時因高分貝爆哭而爆紅。然而，當初外界只當蔣月惠在鬧事，因經過自由台灣黨政策部主任溫朗東揭露蔣月惠長期服務身心障礙兒童的善行，並質疑屏東縣政府拆除民宅的正當性，使外界對蔣月惠關係一夕翻盤，由黑轉紅。

●王炳忠

王炳忠在2014年太陽花學運時，大唱「中華民國頌」結果破音讓他一夕爆紅。此外王炳忠講的一口捲舌音，成為他的特色，也經常被網友拿來開玩笑。

●柯文哲

柯文哲2014年時以政治素人之姿投入台北市長選戰，經常語出驚人嚇壞眾人，但時而幽默的個性深受大批網友喜愛，因而爆紅。柯文哲最終也以超過85萬票、57.16%的得票率，成為台北市改制為直轄市後的首任無黨籍市長。

●謝龍介

時任台南市長的賴清德宣示支持台獨，謝龍介在質詢時以激烈口氣抨擊「你已經在做行政首長，結果言行還和立法委員一樣，這就是賴清德啦！」未料遭賴清德回應：「你這款質詢，不會增加你立委的選票啦！」這段質詢影片在網路瘋傳，更被製成各種KUSO影片嘲諷。此外，謝龍介曾在帶著布袋戲偶「秘雕」，在議會質詢賴神。2017年9月5日，謝龍介在賴清德確定接任行政院長後，對賴清德表示自己無論天涯海角都會追過去，並說出「一生只監督你一人」的金句。

●童仲彥

童仲彥被爆與時任服務處主任邱惠美傳新戀情，更表示「只要是男人看到邱主任，不喜歡她的話就不是男人」，成為經典的金句。此外，2017年1月26日童仲彥在臉書宣布退出民進黨時，疑似未切換帳號，在下方留言稱讚自己「了不起，負責」，到現在還是有許多人會使用這句話。

●李婉鈺

曾有「政壇漂亮寶貝」之稱的李婉鈺經常因為喝醉酒鬧出各種荒唐事件，不僅曾在中秋節時酒醉大鬧民眾烤肉聚會，更曾在酒後跑去張碩文住處狂按門鈴和住戶起衝突，甚至還動手毆警讓形象大傷。

●王世堅

被網友笑說具有「扶龍命格」的王世堅，始終是網友議論焦點。王世堅曾在2008年立委選舉時表示，如果台北的國民黨立委八席全上就跳海。結果國民黨真的八席全上，王便在2008年1月28日在台北縣三芝鄉淺水灣騎水上摩托車出海，未料準備跳時卻不小心滑倒，掉進海裡完成任務，引起網友高度關注。除此之外，在太陽花學運期間，王世堅曾以「Over my dead body」嗆張安樂，這句話讓網友瘋狂KUSO。

(中時電子報)