【2018華麗轉身】黃色笑話段子手／愛心體貼費玉清

2019年02月02日 12:00 中時電子報 蔡曉婷

費玉清聲明表示父母過世後，表演失去重心。（圖／中時資料照片）

「小哥」費玉清出道46年，去年9月他丟下震撼彈宣布將在今年於台北小巨蛋、高雄巨蛋的巡演後將正式退出演藝圈，令外界十分不捨，63歲的費玉清在引退聲明寫道：「當父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到更孤獨，掌聲也填補不了我的失落。」

費玉清表示：「去到任何演出的地點都讓我觸景傷情，我知道是我該停下的時候了，停下來我才能學習從容的品味人生。」對此，張菲也透露，母親2010年過世，父親張舞曦2017年也辭世後，令費玉清頓失依靠，「他有幾次跟我談過想退出演藝圈，但都沒有做最後決定」，他支持弟弟將重心放回自己的個人生活，「人生不能只有事業」。

費玉清一家人。（圖／翻攝自2017安徽衛視春晚微博）

而對費玉清封麥，「大白鯊」陳今珮有不同看法，她認為背後主因與「范冰冰被查稅風波」也有關係，表示最近大陸想肅整明星高薪風氣，在大陸有不少真人秀、歌唱節目邀約的費玉清也遭波及，「電視台對藝人酬勞都得實報」，既然錢變得比較不好賺，她猜費玉清才因此決定退休，回家過清閒生活。

就陳今珮看來，費玉清每年都開唱，或許票房已經出現疲態，這回公布封麥，也會刺激票房買氣，讓費玉清的最後告別可成為「華麗轉身」。而好友江蕙則全力支持費玉清的決定：「我完全能夠理解小哥的心情，父母親的離開對他是一大打擊，也希望他能夠過想過的生活，祝福他。」

出道多年的小哥，除了歌藝備受肯定外，更是演藝圈中出了名的黃色笑話「段子手」，常把來賓逗得噴笑不已，私下他也是最忠心、體貼的好友，白冰冰當年出事，費玉清便義不容辭到白冰冰家中陪她，貼心程度讓白冰冰母親都以為費玉清要追自己女兒，費玉清也對流浪狗等公益活動相當支持，至今捐出的善款突破上億。

(中時電子報)