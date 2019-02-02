專訪／正經談各行業甘苦 白癡公主最想拍的其實是自己

白癡公主在「痴的角落」主題影片中，呈現各行各業的甘苦談。（圖／取材自白癡公主Instagram）

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中時電子報
體驗社福工作者，才懂街友 痴的角落#1｜白癡公主

人氣Youtuber「白癡公主」（痴痴）以KUSO動畫起家，在網美風格當道的時代中，痴痴以大喇喇、率真性格，深受粉絲支持，在白癡公主頻道中有「小資少女不專業自理餐時間」、「痴痴の日常」、「痴痴の為專業配音教室」等主題影片，其中「痴的角落」是2018年新開的單元，深入探討不同職業的甘苦談，被問到最想拍的職業，痴痴笑說：「我最想拍的是白癡公主」。

在「痴的角落」主題影片中，白癡公主化身主持人，並由她親自拍片呈現各職業的工作內容，目前有社福工作者、雞排店長、青年農民和英文家教等等，痴痴表示，主要是從身邊親友的職業著手，一開始先訪問主角、了解工作內容和小故事，再用痴痴的方式呈現。

對白癡公主來說，第一集呈現的社福工作者讓她印象深刻，從拍片前事先的訪問，痴痴就被對方堅定的工作態度所感動，加上實際去關懷寒士（經濟困頓的社會邊緣人、居無定所的流浪街友等）送暖，至今仍讓她無法忘懷。

「痴的角落」挑戰各行各業，那白癡公主有最想拍的職業嗎？對此，痴痴笑說：「我最想拍的是白癡公主耶」，想要告訴大家如何拍片、從無到有製作內容，不過她謙虛說，還是要等到經驗更豐富、時機成熟時，再告訴大家何謂Youtuber、白癡公主是怎麼拍片的。

(中時電子報)

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