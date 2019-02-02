另類「王韓配」聲浪起 王金平這步棋下的盤算是...

2019年02月02日 00:03 中時電子報 呂承哲 、財訊雙週刊文/ 高立南 編輯/、財訊雙週刊文/ 高立南

如果有機會，4年就好！」立法院前院長王金平1月17日在高雄市圓山飯店，舉辦辭歲感恩餐會，席開85桌，拱王選總統的聲浪不絕於耳；而王則笑得合不攏嘴，鬆口回稱：「因緣馬上就到了」，並以剝洋蔥形容，距離他宣布參選總統僅剩下20%。換言之，王角逐總統的機率，已經高達8成。

這場圓山餐會，宛如挺王的「誓師大會」，充分對外展現王金平的豐沛人脈和動員實力，除了首日赴議會備詢到晚上的高雄市長韓國瑜，仍按照約定赴約，給足「公道伯」面子外，從主桌名單，更不難看出端倪。

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主桌20位「座上賓」，包括韓國瑜、高雄市正副議長許崑源及陸淑美，前立委侯彩鳳、許舒博、吳光訓、劉盛良及林炳坤，前監委葉耀鵬、前議長許福森、黃振塊、黃啟川，前立委林宏宗夫人曾麗燕、陸委會前副主委張顯耀、公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉、台東縣前縣長吳俊立及新任高雄市黨部主委、前議長莊啟旺等人，幾乎地方要角，都出席了這場餐會。

不僅如此，王陣營更邀請了多達15桌的黨代表、5桌企業界代表、4桌政界學術界，原高雄縣27鄉鎮，更是每一鄉鎮都有1桌，以行政區人口達10萬為1桌計算；人口最多的鳳山區，則分別以市議員鍾易仲、李雅靜及鄭安秝名義，席開3桌，誰也不得罪。

更特別的是，高雄市26區農會，扣除去年高雄市長選舉「挺其邁」色彩最綠的大樹及橋頭區農會外，其餘各區農會理事長、總幹事、常務監事等「三巨頭」，以及7個高雄市漁會代表，統統率人到場。其中還不乏過去與前市長陳菊關係密切的地方里長、樁腳或區長等人，足見王金平在地方上吸納各路人馬的實力。

不過，隨後上台發表談話的王金平，僅感謝大家在去年選戰中的幫忙，隻字未提到自己是否參選總統或下一步動向。致詞結束後，蕭漢俊立刻上前把王拉住，當場問在場人士：「王院長都說要等因緣，大家認為因緣到了嗎？」與會者則3度高喊「到了」，激動地拱王「選總統」、「王總統好」。對此，王金平則笑容滿面地以台語答稱：「（因緣）馬上就到了！」並用手勢比4，脫口說出：「如果有機會，4年就好」，首度拋出若選總統，他只會做一任的想法，引發現場一陣議論。而之後議會備詢完趕到現場的韓國瑜，也表現出「尊王」態度，不僅祝福王「心想事成」，當王走下台時，韓還細心地扶著王的手，讓現場親王人士都看在眼裡。

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「今天來了那麼多農漁會總幹事，請問國民黨的場子，會有這種場面嗎？」一位近王地方人士表示，這場餐會沒有發出任何邀請函，就爆場加到80多桌，還有過去長期挺民進黨的地方人士私下拍胸脯保證，只要王出來選總統，「這一票絕對蓋給王院長，不會投蔡英文！」

(中時電子報)