英國脫歐經濟陰影揮不去 梅伊巧婦也難為

2019年02月02日 00:02 中時電子報 呂承哲 、財訊雙週刊文/ 黃金山 編輯/、財訊雙週刊文/ 黃金山

今年3月29日，正是英國表定脫離歐盟的最後期限，但過程一路跌跌撞撞。若是英國內部無法達成脫歐協議，英國很可能會以沒有任何協議的方式脫離歐盟，此舉將重創英國經濟，首相梅伊成為各方責難的焦點，但英國的未來仍是無解。

兩年半前，英國前首相卡麥隆任內舉行脫歐公投時，從來沒有人想過會假戲真做，弄假成真。這場公投案採取的簡單多數表決，卻沒有冷靜期，沒有考慮到執行層面，更缺乏迴旋空間，僅以52%贊成脫歐的些微比率勝出。接任首相的梅伊即使盡力與歐盟達成分手協議，還是難以討好英國民眾。

國會否決比數創紀錄 梅伊版脫歐案 輸得難看

去年11月，梅伊好不容易與歐盟達成「軟脫歐」協議，還費心將原本在去年底就要送交國會的表決，延後至1月第3個星期，協議草案仍一如預料被國會否決。梅伊版的脫歐案遭國會否決比數之大，創下英國近代史上歷屆政府之最，也遭英國媒體不留情地批評是「恥辱性的落敗」。

屢遭挑戰的梅伊，雖然在最近1個月內，接連挺過保守黨同志、反對黨工黨的不信任投票，堪稱關關難過關關過。由於英國要落實脫歐公投困難重重，不時有消息傳出，英國可能舉行第2次脫歐公投，或延遲脫歐。但德國總理梅克爾代表歐盟已表態，英國脫歐協議不容重新談判。

然而，脫歐已將英國的命運推到十字路口，梅伊要如何在僅剩的9個星期，帶領英國脫歐走向平坦的道路？在此之前，她必須要能找到一份能讓國會同意的協議方案。

梅伊很早就確定了英國脫歐的底線，包括英國退出歐盟單一市場、退出共同關稅區、結束歐盟法院對英國事務的管轄權、南北愛爾蘭的邊界人員可自由移動等等。她送交國會表決的協議草案，就是依照這些框架所擬定的，除非她改變底線，否則任何調整後的協議草案，還是會再次被國會否決。

經濟數字先下修 零關稅喊停 對英打擊大

隨著時間的流逝，壓在梅伊身上的重擔愈來愈大。若是英國在沒有達成任何新貿易協定的情況下，也就是俗稱的「硬脫歐」方式退出歐盟，英國政府已經提出警告，可能引發經濟衰退，英鎊可能下跌達25%、房地產價格可能暴跌3成。

最主要的原因是，英國依賴歐盟的程度很高。2017年英國對歐盟的出口總額達2798億美元，占英國總出口的48%；另外，英國自歐盟進口的總額達3311億美元，占英國總進口的52%。如果雙方開始對進口產品課稅及服務業增加限制，英國不再享有歐盟的零關稅待遇，英國經濟恐有衰退之虞。

相較之下，歐盟自英國的進口只占歐盟的2.6%、歐盟對英國的出口則占3.8%。因此，即使英國在沒有協議的情況下脫離歐盟，歐盟的影響層面明顯較小，這也是歐盟對英國脫歐談判態度強硬的重要原因。

(中時電子報)