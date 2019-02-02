NBA》詹皇：我只恢復8成 復健過程很艱難

詹姆斯強調自己當前恢復狀態只到8成。(美聯社)

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中時電子報

才剛宣告傷癒復出的「小皇帝」詹姆斯，就在1日出戰快艇打了40分鐘，投22中9，貢獻全場最高24分，且拿14籃板、9助攻，狀態如同沒缺陣過一樣神勇，沒想到他賽後竟說：「我只恢復到8成，但我有信心可以變得更好！」

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「畢竟我從耶誕節後就沒上場，首節主要是適應比賽，隨後才逐漸發力，」詹姆斯說，「我還需一些時間找回節奏，我的投籃手感欠佳，但我是很有效率的球員，就算我手感不好，還是可以找到其他方式幫助球隊，這是場團隊勝利。」

先前因為腹股溝拉傷缺席5周的詹姆斯表示，應付漫長的復健過程很艱辛，他只想盡力保持樂觀態度，多虧他擁有不少人支持與支援，才有辦法順利宣告傷癒復出，「我經歷的消極時刻可能比積極時刻要多，有時我以為可以更早復出。」

「原本我因傷缺陣最久就是2周，高二時我傷過肋骨，」詹姆斯表示，「但我不是來這裡坐板凳或穿西裝，是來這裡帶領球隊，每當看到湖人表現掙扎，總會讓我感到很沮喪，卻對這種情況愛莫能助，這就是讓我一直很煩悶的部分。」

談到3日馬上飛到灣區面對勇士，重演去年耶誕大戰戲碼，詹姆斯沒想太多，「我當前腦中只想開始治療，未來我們賽程很密集，很不幸地因為延長賽，讓我打了40分鐘，我盡全力才恢復到這種程度，這是我職業生涯最艱難的時刻。」

(中時電子報)

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