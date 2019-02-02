春節連假球賽不打烊！運彩擴大週末24小時投注

春節連假球賽不打烊！運彩擴大週末24小時投注。（本報資料照/鄧博仁攝）

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掃運彩投注站QR Code可立馬申請成為網路會員。(圖/台灣運彩)

春節連假2/2(六)展開，台灣運彩週末24小時投注同日開跑，今年2月起台灣運彩擴大服務，以常態性的方式，毎週的週末2日期間都提供24小時投注服務，消費者週末觀賞國外精彩賽事的同時，也可以投注運彩。美式足球超級盃冠軍即將出爐，喜愛運動的朋友可邊看賽事、邊投注運彩，享受假期美好時光。

亞洲盃足球賽2/1(五)晚間冠軍戰，由黑馬卡達對上藍武士日本，結果卡達以3比1擊敗日本，舉起隊史首座亞洲盃冠軍。台灣運彩提供不讓分賠率，日本1.95倍、卡達3.00倍、和局2.90倍；讓分賠率則是日本讓一球(-1)4.00倍、卡達受讓一球(+1)1.55倍、和局3.20倍；大小則是大2.5賠率2.30倍、小2.5賠率1.40倍。

美式足球超級盃將在台灣農曆除夕當天(2/4)早上七點半，由連續三年打入冠軍賽的新英格蘭愛國者，對上睽違12年再度進入超級盃的洛杉磯公羊。愛國者如果獲勝將會是追平紀錄的6次超級盃冠軍，公羊如果得冠將是新生代的逆襲，台灣運彩提供不讓分賠率洛杉磯公羊1.95倍、新英格蘭愛國者1.55倍；讓分賠率新英格蘭讓2.5(-2.5)1.70倍、洛杉磯公羊受讓2.5(+2.5)1.80倍。

其他賽事賠率及週末24小時單場及場中投注等各項資訊，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)

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