台灣水果外銷慘淪越南墊檔貨？原因超瞎也超悲催

2019年02月02日 00:03 中時電子報 陳儷方

圖為鳳山農試所育種的「台農1號」百香果，根據2016年的資料，台灣內需市場每年僅60萬株果苗，但越南每年向我們採購350萬株。（圖／中時資料照）

以為台灣水果的外銷競爭力好棒棒嗎？恐怕是錯了！從事蔬果貿易的農業部落客Lin bay好油說，台灣水果的品質穩定度低，甚至還會發生有訂單但沒有夠格的產品可以賣的情形，導致國外的超市通路愈來愈不願意販售台灣水果，「因為品質跟供應穩定一直都有問題，自然只能做越南的墊檔貨」。

台灣水果為何慘淪越南的墊檔貨？絕對不是越南的水果比台灣的水果好吃，Lin bay好油說，加拿大專門進口台灣水果的貿易商告訴他，「進口其他國家的水果都是穩穩賺錢，只有進口台灣水果穩定度低，甚至常常跟超市約定好銷售，最後沒有好品質的東西賣，超市通路越來越不願意販售台灣水果」。

以芭樂（番石榴）為例，Lin bay好油說，越南才花3年時間，就穩定地攻下加拿大的芭樂市場，沒有台灣芭樂好吃沒關係，但越南芭樂可以「供應穩定、價格穩定、數量穩定」，不過就3個穩定，台灣卻是幾十年來都做不到。「他們沒幾年的時間就能做到穩態量產的供應，給你台灣這麼多年的機會也是一團亂」。

再以百香果為例，台農1號紫百香果在國際市場上非常受歡迎，越南跟台灣一樣種植台農1號品種，而且能穩定供應，「人家都已經把供應都佔好了，就算你說你品質好又怎樣？你遠遠不是人家的對手」，Lin bay好油說，越南的農業部門做產業提升，跟台灣那只會發錢的農委會，是天淵之別。

Lin bay好油數數被越南擊潰的台灣水果們，有：百香果、芭樂、火龍果，以及各種切花，最慘且最讓農委會難堪的是這項事實，「甚至連高麗菜，越南都是我們主要的進口國」，30年前可能在講「好想贏荷蘭」，30年後的現在，竟淪落為講這句「好想贏越南」。

(中時電子報)