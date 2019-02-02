女方胸部驗出DNA…鈕承澤性侵賴不掉了？爆還有3招求生

2019年02月02日 00:02 中時電子報 吳玫穎

20190201中天新聞 搬離「頂加樂園」改運 鈕承澤涉性侵遭起訴

導演鈕承澤(豆導)去年在拍攝電影《跑馬》期間涉嫌性侵女工作人員案，日前案情又有新進展，北檢調查後發現，鈕承澤事後曾傳訊道歉，可見意識清醒，加上女方胸部更驗出鈕承澤口水DNA，可推測有舔胸動作，認定犯行明確，依強制性交罪將他起訴，最重恐將面臨10年以下有期徒刑。

只是鈕承澤自性侵案爆發以來，動作頻頻，先是堅稱兩人是男女朋友被打臉，接著又公開向社會道歉，企圖平息輿論批評，背後疑似有高人指點。對此律師沈靖家昨晚在《54新觀點》就直言：「他目前做的都是對的，雖然你看了覺得觀感不好。」

究竟鈕承澤還有無翻身機會？沈靖家從法律實務面來看，透露鈕承澤還有3招可拚一博，第一招是絕對不能認罪，因為一旦認罪後面都別玩了；第二招為一般性侵案獲判無罪，理由通常都是女方供詞反覆，因此若能爭取到女方和解聲明書，再跟女方喬好讓她在法庭上「黑白講」，但如果與女方喬不攏，接下來就是律師的真本事了，「就是去挑剔她，她供詞妳一下說這樣一下說那樣，妳到底有還是沒有？」當庭讓女方難看。

最後一招，沈靖家說因為演藝圈很多人都會開玩笑說：「大家都很會演戲。」因此鈕承澤還可爭取測謊，確認他真的沒有違反女方意願，「測謊其實在法律上沒有百分之百的一個證明力，但是還是有參考價值，為什麼會這樣子？因為測謊他是可以事先演練的。」因此若鈕承澤經過事先演練，的確有機會能測謊過關。

(中時電子報)