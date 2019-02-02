黑韓急先鋒謀略深沉？ 目標瞄準下屆立委選戰！

2019年02月02日 00:06 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜在高雄市長選舉一役引爆「韓流」，翻轉高雄民進黨20年執政。他去年12月25日就任迄今，不到2個月，即面臨綠營政治人士吹毛求疪挑剔施政及願景桃園市議員王浩宇批「韓國瑜是個空殼子」、「更多的泡泡隨時都會被吹破」；台南市立委王定宇昨日更批高雄燈會中的蓮花造型燈柱氣氛竟像「中元普渡」，唱衰韓國瑜所辦活動。這些黑韓急先鋒，心裡陰暗目的極可能指向下屆立委選戰？

回顧去年台北市長選舉，柯黑、柯友議員參選人竟成選票集中對象，連台北市長柯文哲都自豪說「友柯與柯黑議員票數都會衝很高」，友柯派指標是正妹議員高嘉瑜，柯p公然在議會稱讚突顯兩人交情；「柯黑魔王」王世堅網路聲量更是居高不下，雙雙高票當選。

就因選舉話題焦點圍繞在柯文哲身上，包括藍綠、無黨籍與時代力量所推薦的部分議員候選人，都向柯靠攏，反對、擁護各有市場，力爭曝光。結果，柯黑、柯友在各選區佔民調前2名，均安全上壘。

有鑑於此，想投入下屆立委選舉的綠營人士扮演韓黑角色勢在必行，但立委選制採用單一選區兩票制，各選區只有一人可以當選。所以，黑就要黑到極點，才能聚集非藍營選票。王浩宇、王定宇兩人黑韓衝第一，下藥又猛又毒。可能窺見台北市長選舉，柯黑、柯友的聚票效應，搶先同黨競爭者一步，將穩操勝券？

(中時電子報)