徐乃麟葡萄牙過農曆年 曾國城放話打牌贏老蕭

2019年02月02日 00:38 中時 洪秀瑛

曾國城（左）及徐乃麟。（華視提供）

徐乃麟。（華視提供）

曾國城及徐乃麟的過年特別節目。（華視提供）

華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》2月4日週一除夕夜晚間9點半特別推出《天才衝衝衝新春特別節目》。迎接新的一年，主持人徐乃麟有感而發說：「我們要邁入第14個年頭，12生肖都已經輪了一輪了。」這次在除夕時段登場，主持人張文綺表示能在開心溫暖的節日陪大家，是件值得驕傲的事。去年10月甫加入主持群的徐凱希也說：「自從加入節目後，爸媽現在都變成鐵粉了，今年除夕夜準備和家人與親戚一起吃年夜飯，邊看天才衝衝衝，感覺很不一樣。」

農曆新年連假即將來臨，四位主持談到過年計畫，徐乃麟表示，今年將由女兒規畫自由行，準備前往葡萄牙，享受一家人相聚旅遊時光，「現在Google找飯店、行程都很方便，都我女兒在弄，不會趕行程就輕鬆地玩」。曾國城則表示，準備打個麻將來調劑身心，以牌會友享受一下廝殺的感覺，甚至牌咖還想好了歌王名單，準備找蕭敬騰過年一起切磋牌技，更放話今年一定要贏錢。張文綺準備和家人朋友去花東拜拜踏青，從嘉義到宜蘭一路到花蓮，希望來年一切順利。每年都會回台南過年的徐凱希要大啖台南美食，和家人一起打遊戲機過新年。

十分疼愛家人的徐乃麟今年一樣計畫會包紅包給子女，「小孩子們等我以後退休後再紅包給就好了」，現在希望他們能自己多存點錢。張文綺平常的收入都是交給媽媽，「我的收入基本上都就是媽媽的紅包」，但還是有在偷觀察媽媽需要什麼，過年準備買個禮物給她。徐凱希同樣每年也會準備紅包包給家人，去年在主持、演戲領域有所收穫的她說：「我想今年爸媽應該會收到還不錯的紅包。」

華視《天才衝衝衝新春特別節目》由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希聯手主持，內容將於2月4日週一除夕晚間9點半華視首播。華視《天才衝衝衝》於每週六晚間10點華視首播，每週日下午1點重播。

(中時 )