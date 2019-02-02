李㼈、陳淑麗迎豬年做公益籲電子發票捐531

2019年02月02日 03:02 中時 洪秀瑛

李㼈做公益。（董氏基金會提供）

李㼈戒菸四招。（董氏基金會提供）

剛趕完14天尾牙活動的李㼈，直奔董氏基金會錄影片向大家拜年，並推動「隨手做公益-電子發票請捐531」行動，他提醒所有粉絲，過年不論是在家上網拚經濟、逛街血拚，或是出遊超商買東西，記得將「電子發票捐給531」。

他分享曾經菸齡27年，每天1至2包菸，9年前先是在節目上與張小燕打賭，後來被董氏基金會鎖定而參加「2010戒菸就贏比賽」，只好毅然決然的戒菸，最後張小燕拿出10萬元打賭金，他也拿出同樣的金額一起捐給董氏基金會，自此成為董氏的鐵粉義工。

李㼈說，過去給自己訂的目標是身體力行、大聲疾呼助人戒菸，現在一晃戒菸9年，義工的目標也再升級，盼帶動大家做公益，邀請大家過年期間，不論是在家上網拚經濟、逛街血拚，或是出遊在外超商買東西，都請主動告知「電子發票-要捐531」，531是董氏基金會愛心碼，也是「世界無菸日」。

他說尾牙期間遇到很多人問戒菸，所以為大家示範過年在家菸癮來時，對抗菸癮最有效戒菸4招：第一招深呼吸15次，想吸菸、很想抓狂時，連續15次將氣深深吸入再慢慢吐出；第二招喝1杯冷水，覺得口乾舌燥，就喝杯水，既可滋潤喉嚨，又可抑制吸菸的慾望；第三招用力伸懶腰，四肢無力、什麼事都提不起勁，連續做擴胸運動、伸展四肢或原地跳躍15次都可以精神百倍；第四招刷牙或洗臉，讓自己神清氣爽。

董氏基金會終身義工陳淑麗也對「戒菸四招」掛保證，她說想吸菸時不必只是握拳踱步、咬牙切齒，做一做「戒菸四招」非常有效，雖然已經戒了30幾年的菸，但對「戒菸四招」還是記憶猶新，當然運動也是對抗菸癮有效的方法，尤其現在當了瑜伽老師，深知運動好處，最近的一個英國研究就指出，瑜伽不僅有助於清除負面情緒、緩解壓力、控制體重，還可幫助度過菸癮的焦躁不安。

電子發票-我要捐：http://www.e-quit.org/CustomPage/HtmlEditorPage.aspx?MId=931

(中時 )