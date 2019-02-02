影》下屆世足地主 卡達世界波射日 首度稱霸亞洲盃

2019年02月02日 01:16 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「藍武士」日本喊出「王座奪還」的口號，第5度「亞洲制霸」的雄心卻在阿布達比受挫。下屆世足東道主卡達1日在亞洲盃決賽踢進兩顆世界波，並靠重播改判日本手球犯規、罰進12碼奠定勝局，以3比1氣走藍武士，首度打入決賽就舉起亞洲盃冠軍。

日本在亞洲盃決賽的全勝紀錄畫下句點，森保一也未能成為首位帶領藍武士稱霸亞洲的本土教頭。卡達成為歷來第9個贏得亞洲盃的國家，全勝封王更是1976年以來的第一次，原籍蘇丹的前鋒阿里（Almoez Ali）在決賽以「倒掛金鉤」助卡達先馳得點，本屆攻入9球創亞洲盃紀錄，也抱走金靴與MVP兩項大獎。

卡達前鋒阿里（下）以精彩的倒掛金鉤率先踢開日本大門。（美聯社）

這場原本被認為五五波的亞洲盃決賽，開賽12分鐘就被阿里破壞了均勢，他在12碼點後方接獲隊友左路傳中，背對球門如雜耍般的連續兩次挑球後，以倒掛金鉤將球打入球門右下角，助卡達先聲奪人，阿里也破了伊朗傳奇前鋒代伊（Ali Daei）所保持的亞洲盃單屆最多進球紀錄。

哈特姆（右二）在第27分鐘踢進24碼遠射，攻入卡達的第2球。（美聯社）

日本被這腳世界波打得瞠目結舌，但卡達並不滿足，15分鐘後另一位蘇丹裔的中場好手哈特姆（Abdulaziz Hatem）在24碼外起左腳遠射，又是精準打進球門左下死角，讓卡達以2比0領先上半場。

日本前鋒南野拓實（上）在第69分鐘巧妙挑射，並躍起閃避出擊的卡達門將薩德，替藍武士扳回1城。（路透）

落後的藍武士奮力搶攻，但身材占不到便宜，全場13個角球都繳了白卷，也拆解不了卡達的鐵桶陣，全場12次射門竟然只有1次射正，就是第69分鐘南野拓實突破越位陷阱，單刀赴會巧妙挑射破門，讓卡達本屆亞洲盃首次失球。

日本後衛吉田麻也（右）被吹判禁區內手球，成為壓垮藍武士的最後一根稻草。（美聯社）

追回1球曾讓日本士氣大振，無奈這一晚的足球之神叫做阿拉。第83分鐘卡達開出右側角球，後衛阿布德卡林（Hassan Abdelkarim）頭槌攻門，球剛好打在同時躍起爭頂的日本後衛吉田麻也左臂，裁判伊爾馬托夫（Ravshan Irmatov）在影像助理裁判（VAR）提醒後檢視重播畫面，判定吉田手球犯規，卡達由阿費夫（Akram Afif）主罰中的，鎖定最終比分與隊史首冠。

(中時電子報)