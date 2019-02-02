言承旭別再「ㄍㄧㄥ」了 林志玲被算出有新對象

林志玲。(本報系資料照)

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中時電子報
20190131中天新聞　陸網瘋傳10秒影片　驚爆林志玲、言承旭「塵埃落定」
江嘉葉曾神準算出林志玲2017年會復合老情人。(江嘉葉提供)

「志玲姐姐」林志玲人美學歷高EQ更高，她與言承旭情纏多年，2017年被逮到在大馬同住某飯店，還在健身房被拍到世紀同框，兩人看似復合有望，可惜2018年3月她出席杜拜活動，又以「我沒有懷孕、我沒有結婚、我這個月沒有去峇里島、我現在沒有戀情」4句話斷開言承旭，至今小姑獨處。

無論外在或內心樣樣皆好的林志玲，最終會情歸何處令外界關心，曾神準算出她會在2017年復合老情人的命理師江嘉葉，更再次為志玲姐姐觀測面相，表示林志玲雙頰紅潤、唇形發光，氣場偏紅主桃花、姻緣，因此2019年是她桃花朵朵開的姻緣年，會有一個接一個的追求者。

江嘉葉認為林志玲美麗聰慧又事業完美，但因為她太完美了，會讓許多男人卻步，「男人不壞，女人不愛，女人也是有點壞，男人才會愛，建議志玲姊姊在電視上，不要表現得太規矩、太正經、太端莊，會嚇壞男人的，讓人只敢遠觀，不敢大膽追求，事實上她臉頰有調皮的氣場，和她熟了，她也是很活潑有趣，很會撒嬌的小女孩。」

林志玲、言承旭情纏16年，分分合合，兩人關係令人霧裡看花。江嘉葉表示林志玲與言承旭的情意就如同拔河般，你進我退、我進你退，剪不亂理還亂，建議相愛的兩人應放下面子，真心無遮表達情愛，最終更驚吐一句「否則桃花旺旺的林志玲，會有新戀情。」

(中時電子報)

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