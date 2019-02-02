寒冬送暖，華膳空廚子公司寶鼎餐飲愛心年菜真「視」感動

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農曆春節即將到來，華航集團華膳空廚子公司-寶鼎餐飲事業股份有限公司舉行愛心年菜寒冬送暖‧寶鼎愛心年菜真「視」感動計畫，此次特別結合伊甸基金會視障重建中心『”視”誰來共餐』活動，於2月1日假台北市光復北路伊甸視障

服務處捐出愛心年菜。

活動中寶鼎餐飲將準備「極品佛跳牆」、「黑蒜頭燉雞湯」

等暖心料理贈予150位弱勢視障朋友，希望透過實際的行動與即時支援，關懷其生活，貼近他們心中最需要服務的地方，一起過個好年，讓視障朋友吃暖、心更暖。

年菜包括黑蒜頭燉雞湯：發酵熟成後、少了辛辣多了蜜餞般甘味的黑蒜頭，與去皮炸過的新鮮蒜頭會合，再參入枸杞與紅棗，選用肉質鮮美的鹿野土雞，蒸煮兩個半小時，熬煮出的雞湯溫暖濃郁，蒜香洋溢。

極品佛跳牆：山珍海味特選十幾種食材，含豬蹄筋、豬腳、雞翅、烏參、鵪鶉蛋、瑤柱、芋頭、栗子、豬肉、花菇、桂竹筍等，佐以精燉濃郁的上湯，年節團圓必備的料理。

「寶鼎餐飲事業股份有限公司」為華膳空廚子公司，是華膳空廚除航空餐之外，近年為積極推動多角化經營的策略，發展地面餐飲事業而設立的新公司。寶鼎餐飲專責經營地

面餐飲業務，包括電子商務、大型活動外燴服務、實體店面經營、美食街招商管理等四大區塊，每日供應各類產品至咖啡連鎖店、國際學校、機關與公司行號等提供多樣化餐

飲服務。

寶鼎餐飲目前負責經營管理台北故宮博物院閒居賦、富春居、至善園門廳，華航總部員工餐廳、民視媒體總部之員工餐廳，台北歐洲學校、台北道明外僑學校，桃園機場航空警察局員工餐廳及桃園機場大眾捷運公司員工餐廳。

(工商 )

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