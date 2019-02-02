粉色浪漫品和風！浦島太郎傳說地成日賞櫻秘境

2019年02月02日 03:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

天氣漸漸暖和，台灣的櫻花也逐漸盛開，從山櫻花到吉野櫻，話說臨近的日本也有許多賞櫻秘境！其中在日本四國香川縣三豐市的紫雲出近來成為許多旅人拍IG美照景點，而這還是浦島太郎的傳說地。

瀬戸の夕映。（主辦單位提供）

近年不少日本秘境景點以一張照片在網路流傳而急速竄紅，其中位在日本四國香川縣三豐市的紫雲出山及父母濱便是最佳的代表。

夏天(6月至7月)可見滿山繡球花開。（主辦單位提供）

以水墨花般的瀨戶內海襯托出粉嫩櫻花的紫雲出山照片，獲美國紐約時報編輯部的青睞，原本不在排名內的瀨戶內海一夜躍升第7名殊榮，此消息傳回鎮上時，三豐市內致力於鎮上觀光推廣的同仁們各個感動到無法言語。

「紫雲出山」位於香川縣西側三豐市內的莊內半島上，浦島太郎的傳說散佈在半島上各處，讓此地更添神話色彩，紫雲出山命名由來是傳說浦島太郎在這裡打開玉手箱時冒出的煙幕升上天空時轉換為紫色雲霧而得名 。

春天水仙及櫻花競相綻放。（主辦單位提供）

以瀨戶內海多島美的背景搭配上四季花朵是紫雲出山最大的魅力，早春的盛開在不到兩側及山坡上的水仙花、春天綻放滿山粉嫩櫻花、夏天則有比臉還大的繡球花、秋冬之際雖非花季，但澄澈空氣中平靜如水墨畫般的瀨戶內海更讓人魂牽夢縈。

(中時電子報)