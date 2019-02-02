春遊基隆賞「雞」趣！情人湖賞艷紅百合添喜氣

2019年02月02日 03:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

基隆不只碧海藍天，超萌「雞」陪你度春節！北觀處近期完成情人湖公園基隆意象粉刷工程，讓已經退色的對雞再次展現奕奕精神。其中雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的植物，從情人湖淺山森林主要構成樹種之降真香、台灣特有的尖葉楓、施丁草、生長於山坡上的艷紅鹿子百合、分布於全島低海拔森林裡的山黃梔、野鴉椿、生長於土穰營養貧脊之地的台灣常見食蟲植物小毛氈苔等特色物種，呈現情人湖公園的在地性。

情人湖公園基隆意象粉刷工程，讓已經退色的對雞再次展現奕奕精神。（北觀處提供）

另基隆和平島公園自去年正式營運以來不斷推出新的服務措施，陸續推出雷達站咖啡、藍石謐境與樂品喜塘3處室內用餐空間之後，想沐浴在冬陽下的遊客推出外帶小棧，分別為遊客中心1樓外點點螢地的炸物2車及潛艇堡車，以及遊客中心2樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理， 園區內並規劃有用餐區，讓遊客可以一邊欣賞寬闊大景，一邊品嘗美食。為讓來訪的遊客取得開春好彩頭，園方更推出滿額抽獎送好禮。

「雷達站咖啡」位於和平島公園制高點，進入頂樓後可眺望蔚藍海景。（和平島公園提供）

凡於遊客中心消費滿額可取得抽獎機會，歡迎大家來和平島公園試手氣！為疏導春節期間和帄島公園周邊旅遊車潮，北觀處除以簡訊推播提醒駕駛人公園停車場的停車狀況及替代停車地點外，於春節期間2月5日初一）至10日（初六）當日上午10 點至下午5點 提供和一路停車場至和平島公園的短程免費接駁服務，讓搭乘接駁車的遊客不但可以縮短交通時間，更可以在短短3分鐘的車程，一揭造船廠的神秘面紗。

「和平島公園」月色海岸風情。（北觀處提供）

趁著春節連假好天氣，歡迎遊客到和平島公園走春，漫步欣賞海天一色的自然美景，再到漁市大街 品嘗基隆在地海鮮滋味，迎接諸事大吉的活力旺旺年。

(中時電子報)