連假首日暖呼呼 北部體感31度！早晚溫差大 中南部空品差

今（2日）全台各地為多雲到晴，各地高溫都有在23、24度以上，北部高溫26度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
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北台低溫13度　過年天氣忽暖忽冷「兩天一變」

今（2日）是9天春節年假首日，天空做美，今全台各地為多雲到晴，各地高溫都有在23、24度以上，北部高溫26度，體感溫度上看31度。紫外線指數高，外出需防曬。然早晚溫差大，仍需記得保暖。另今日中南部空品差，返鄉外出需注意。

今、明兩天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大，台灣各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨；明日午

後西半部地區亦有零星短暫陣雨。今日東半部易有長浪發生；今、明兩天臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

溫度方面，今日地高溫都在23、24度以上，西半部約26～28度，然清晨氣溫偏涼，早晚溫差大，提醒民眾適時調整穿著。紫外線指數為中量級外至高量級，外出需記得防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今日隨著高壓東移，風向轉為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，受東風繞行在台灣海峽北部易形成渦漩，局部地區細懸浮微粒濃度易上升；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級，北部、馬祖及金門為「普通」等級，桃園地區受背風渦漩影響，短時間可能達「橘色提醒」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今日地高溫都在23、24度以上，西半部約26～28度。（圖取自氣象局網頁）

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