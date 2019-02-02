韓國瑜路平獲好評 沈富雄提警訊：不要太高興

2019年02月02日 05:04 中時電子報 黃麗蓉

新聞深喉嚨

高雄市長韓國瑜的路平專案獲好評，北漂遊子要回家過年了，也會看到路平的成果。前民進黨立委沈富雄卻對此提出警訊，提醒韓國瑜不要太高興，指柏油的厚度若發現問題，真要請議員去查一查，像以前的坑洞，跟現在已補好的路，到底石料差別在哪裡？成本差別在哪兒？

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，路平專案把這些坑洞補起來，光用眼睛看就覺得很踏實，這是韓國瑜團隊很聰明的地方，從馬路的坑洞做起，因為花費不多，而且也不是很費力，市民每天走路、開車過去都會看到，點滴在心頭。

不過，沈富雄也提出一個建議，因為有人拿出日本東京修馬路的照片，他們也是在補坑洞，切下去一看，柏油比較厚，而台灣有坑洞時鋪的柏油比日本薄，裡頭用的柏油少，也是很多小石子，而柏油把這些小石子黏結在一起，下雨時若沖刷的力量太大，大雨可以穿透縫隙，然後坑洞就會出來了。

沈富雄點出，以往就有人藉著柏油來貪汙，因此韓國瑜現在要留意的是，鋪路的柏油補多厚，而花媽時代有多厚，並查查那時厚度的成本是多少，而現在的厚度成本多少，他覺得這是一個切入點。如果現在柏油比花媽時厚，成本也沒花媽時多，那就要查多出來的錢跑去哪裡了？若現在柏油跟她那時一樣薄，那就危險了！

(中時電子報)