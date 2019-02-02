淡水漁人碼頭走春趣！百米旋轉景觀塔賞超萌小豬

2019年02月02日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年長達9天的春節假期開始囉！想到哪裡玩？不妨來淡水第二漁港（漁人碼頭）走走吧！，漁人碼頭有木棧道商店街、魚藏餐廳、福容飯店、娛樂漁業漁船水上遊憩服務，尤其情人橋又特別換了金豬新裝，提供民眾到漁港遊憩及享受港區美食，另可在此打卡增添春節回憶。漁人碼頭百米旋轉景觀塔也推出優惠，凡屬豬民眾兩人同行享好康。

漁業處表示，漁人碼頭情人橋配合金豬年來臨，嶄新佈置「諸事大吉」地貼，情人橋廣場周遭懸掛大紅燈籠、金豬迎春納福裝飾，饒富新春節慶氣氛，感受諸事吉祥的新年新氣象；此外，漁人碼頭百米旋轉景觀塔，也推出「登高望遠迎新年」活動，在2月2日至10日期間，優惠價只要108元！凡屬豬民眾兩人同行，再享本人免費喔！

漁人碼頭百米旋轉景觀塔。（新北市漁業處提供）

漁業處汪昭華處長表示，漁人碼頭情人橋可遠眺對岸八里、觀音山欣賞河海山色，在不同時刻展現出天空多層次的顏色變化，美不勝收；本港最著名的「淡江夕照」，黃昏的美景引人入勝，觀賞著夕陽映照在海上的波光粼粼，看著漁人小船在港內隨著波浪搖搖晃晃。

LOVE廣場春節佈置。（新北市漁業處提供）

晚間情人橋炫麗七彩的光雕，宛如夜間的彩虹般，打造夢幻般的童話故事，新的一年，就從感受自然景觀的洗滌，無憂無慮開始！歡迎來淡水漁人碼頭走春，登高望遠，好運一整年。

(中時電子報)