淡水漁人碼頭走春趣！百米旋轉景觀塔賞超萌小豬

情人橋「諸事大吉」地貼全景。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

今年長達9天的春節假期開始囉！想到哪裡玩？不妨來淡水第二漁港（漁人碼頭）走走吧！，漁人碼頭有木棧道商店街、魚藏餐廳、福容飯店、娛樂漁業漁船水上遊憩服務，尤其情人橋又特別換了金豬新裝，提供民眾到漁港遊憩及享受港區美食，另可在此打卡增添春節回憶。漁人碼頭百米旋轉景觀塔也推出優惠，凡屬豬民眾兩人同行享好康。

漁業處表示，漁人碼頭情人橋配合金豬年來臨，嶄新佈置「諸事大吉」地貼，情人橋廣場周遭懸掛大紅燈籠、金豬迎春納福裝飾，饒富新春節慶氣氛，感受諸事吉祥的新年新氣象；此外，漁人碼頭百米旋轉景觀塔，也推出「登高望遠迎新年」活動，在2月2日至10日期間，優惠價只要108元！凡屬豬民眾兩人同行，再享本人免費喔！

漁人碼頭百米旋轉景觀塔。（新北市漁業處提供）

漁業處汪昭華處長表示，漁人碼頭情人橋可遠眺對岸八里、觀音山欣賞河海山色，在不同時刻展現出天空多層次的顏色變化，美不勝收；本港最著名的「淡江夕照」，黃昏的美景引人入勝，觀賞著夕陽映照在海上的波光粼粼，看著漁人小船在港內隨著波浪搖搖晃晃。

LOVE廣場春節佈置。（新北市漁業處提供）

晚間情人橋炫麗七彩的光雕，宛如夜間的彩虹般，打造夢幻般的童話故事，新的一年，就從感受自然景觀的洗滌，無憂無慮開始！歡迎來淡水漁人碼頭走春，登高望遠，好運一整年。

(中時電子報)

闔家歡樂攝金豬。（新北市漁業處提供）
春遊基隆賞「雞」趣！情人湖賞艷… 迪士尼小汽車賣萌、柯基狗明星快…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。