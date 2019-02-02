迪士尼小汽車賣萌、柯基狗明星快閃！春節走春看展好去處

「迪士尼系列小汽車10周年特展」首度曝光的維尼百畝森林。（主辦單位提供）

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中時電子報
林宜靜／整理報導

春節9天假期從今（2日）正式展開，這幾天天氣也不錯，要到哪走春呢？位於台北八德商圈的科技賣場彙整春節走春必敗攻略，分為「親子打卡熱點」、「話題新櫃登場」、「新春加碼優惠」與「美食總動員」四大主題，預期透過親子主題「迪士尼系列小汽車10周年特展」打卡熱點與新櫃網紅狗明星「連環泡有芒果」快閃店等話題，帶動人潮成長與銷售動能。

星際大戰STAR WARS復古車。（主辦單位提供）

有趣、有玩的科技動漫商場三創生活園區在春節推出多項活動與優惠，「親子打卡熱點」是一開幕即蔚為話題的「迪士尼系列小汽車10周年特展」展出期間自2/20(三)止，已吸引眾多親子客群報到，現場販售迪士尼系列小汽車與各式TOMICA車款銷售快速，看準銷售潛力，新春期間將於初一加碼限量珍藏款「016 藍寶基尼 Urus 初回版＋一般版」，TOMICA玩家把握機會入手要快。

柯基狗明星「連環泡有芒果」首度進駐三創8F開設快閃店。（主辦單位提供）

「話題新櫃登場」則是萌翻全台89萬網友的柯基狗明星「連環泡有芒果」首度進駐三創8F開設快閃店，快閃時間自即日起至2/28(四)，柯基三寶都換上討喜的新春服裝，現場有三寶翻白眼搞笑樣與耍萌樣的拍照合影區，以及整排的柯基三寶扭蛋機，最激萌的柯基明星快閃店，今年新春絕對不能錯過。

初一加碼限量TOMICA珍藏款「016 藍寶基尼 Urus 初回版＋一般版」。（主辦單位提供）

此外，三創也推出多款「新春加碼優惠」，科技、動漫、影音類型讓3C迷瘋血拼，「美食總動員」彙整美食街、咖啡商家、港式飲茶等！新年走春，嘗美味、看新品，親子打卡、話題新櫃、親春加碼與美食總動員，就要全家新春到三創一站玩樂購足！

(中時電子報)

柯基狗明星「連環泡有芒果」首度進駐三創8F開設快閃店。（主辦單位提供）

三創生活園區

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