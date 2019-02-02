正義小豬組成英雄聯盟！台藝術家歡慶參與加拿大慶豬年

2019年02月02日 06:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

喜迎豬年，獲文化部支持，由加拿大亞裔活動協會主辦的「2019 LunarFest」於1月29日至2月19日在加拿大溫哥華與多倫多舉行，為觀眾帶來有別以往的農曆豬年新意象。現場將看到來自世界各國的正義小豬組成英雄聯盟、3公尺高的財富小豬泡錢湯，以及清朝的義大利畫師穿越時空，千里迢迢地從台北故宮來和加拿大的時裝設計師相會！

「2019 LunarFest」邀請台灣藝術創作者及團隊共同參與，包含盧妍均結合12國特色的小豬英雄提燈做公益，以及蘇冠誌打造的宇宙冒險豬、姚懿倫製作的奇幻魔法豬互動裝置帶領民眾認識各國錢幣，體驗儲蓄樂趣。另外也有柯靉廷及實踐大學設計系與故宮、加國Oakridge購物中心合作的「乾隆的藏寶閣：品味義大利畫師─郎世寧」特展，由畫作發想時裝設計，呈現跨越古今的創意。

LunarFest源於2010年溫哥華冬季奧運的慶祝活動，今年活動主題凸顯豬的富貴象徵，以「小豬撲滿」的經典形象，將儲蓄的概念轉化為「無價」的快樂，期能傳達出珍惜重要的人事物、保存生命中重要時光的理念。

除了台灣藝術家及設計師參與的裝置藝術外，LunarFest主辦單位更邀請到台灣的音樂劇《搭錯車》於2月5日在多倫多、2月9日在溫哥華演出，帶領觀眾重溫《酒干倘賣無》、《一樣的月光》等多首80年代經典歌曲；另外也將舉辦遊戲、美食與手作工坊等多元豐富的節目，邀請當地民眾共迎金豬年。

(中時電子報)