男女神回歸、經典CP再續前緣！2019上半年必追韓劇不能錯過

2019年02月02日 07:10 中時電子報 黃詩淳

2018年末有《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《Sky Castle》等夯劇熱播，讓追劇迷熬夜也要跟到最新進度，現2019上半年又有更多大勢男女神合體，除了有男神南柱赫、李鍾碩回歸，二度合作也是一大看點，例如像《鬼怪》虐心 CP 劉寅娜和李棟旭、《九家之書》李昇基、秀智以及《太陽的後裔》宋仲基、金智媛，都讓粉絲期待不已，現就來看看有哪些值得追的劇吧。

李鍾碩和理想型女神李娜英首次合作，這也是他入伍前最後一部作品。(圖／翻攝自韓網)

1、《羅曼史是別冊附錄》

《羅曼史是別冊附錄》接檔《阿爾罕布拉宮的回憶》於1月26日首播，由李鍾碩、李娜英（李奈映）主演，以出版社為背景，李鍾碩飾演天才作家，也是出版社主編，他首次演出「花花公子」角色，和飾演單親媽媽的李娜英譜出一段戀情，這是李鍾碩入伍前最後一部作品，加上和自己的女神、理想型合作，開播前就受到關注，粉絲也好奇2人會碰撞出的怎樣火花。

李棟旭和劉仁娜繼《鬼怪》CP後再續前緣。(圖／翻攝自韓網)

2、《觸及真心》

由李棟旭和劉仁娜主演的《觸及真心》，將於2月6號首播，改編網路人氣小說，描述頂級女演員突爆出和財閥三世緋聞，事業開始走下坡，為了能東山再起，到最厲害也以龜毛出名的律師那求職當秘書，以求能演出知名編劇作品的翻身機會，這是兩人再續《鬼怪》千年CP情緣，二度合作出演浪漫愛情喜劇，成為劇迷2019最期待的組合。

翻拍經典日劇《Legal High王牌大律師》，由晉久、徐恩秀主演。(圖／翻攝自韓網)

3、《Legal High》

翻拍經典日劇《Legal High王牌大律師》，由晉久、徐恩秀主演，講述為了勝訴不擇手段的毒舌律師，碰上正義又熱血的菜鳥律師，搞笑劇情話題性十足又發人深省，受到許多人喜愛，這次晉久將詮釋毒舌又傲慢的律師「高泰林」，能不能超越經典，也讓劇迷相當期待。

韓綜熟面孔李瑞鎮時隔3年回歸小螢幕，搭檔老戲骨成東鎰。(圖／翻攝自韓網)

4、《圈套》

韓綜熟面孔李瑞鎮時隔3年回歸小螢幕，搭檔老戲骨成東鎰出演懸疑劇《圈套》，將於2月9日播出，100%事前製作，描述國民主播陷入不明圈套後，和老刑警一起調查，最後找出誰都沒有料想到的衝擊真相，除了2位都是演技派演員，加上緊張、刺激劇情，預告播出後就讓人想追下去。

南柱赫和韓志旼首次合作。(圖／翻攝自韓網)

5、《耀眼》

睽違1年「南朋友」南柱赫要回歸電視劇了，這次將搭檔女神韓志旼演出《耀眼》，100%事前製作，是一齣穿越時空的奇幻浪漫喜劇，講述還沒將人生好好活過就失去一切的女主角，碰上擁有大好未來，卻選擇浪費人生的男主角間的愛情故事，不僅卡司陣容堅強，題材也有趣，備受期待。而韓志旼還有另外一齣新戲《春夜》，將和丁海寅湊對，預計5月首播。

朱智勛2019有2部韓劇上映。(圖／翻攝自韓網)

6、《ITEM》、《李屍朝鮮》

2019說是朱智勛的大勢年不為過，有於1月26日上檔的喪屍古裝劇《李屍朝鮮》，是Netflix 推出首部「原創韓劇」，品質跟畫面效果都跟電影有得比，加上裴斗娜和柳承龍等堅強卡司，首映就佳評如潮，另外，他和陳世娫主演的《ITEM》，改編同名網漫，男女主角不小心揭露關於「特殊超能力者」的陰謀以及秘密，是一部懸疑奇幻劇，將於2月11日上映，相信能讓他事業再創高峰。

李昇基和秀智繼9年後再次合作。(圖／翻攝自韓網)

7、《Vagabond》

《Vagabond》由李昇基和秀智主演，不僅製作團隊陣容堅強，更斥資6億台幣拍攝，遠赴葡萄牙和摩洛哥等地取景，也是2人繼 9年前《九家之書》再次合作，100%事前製作，首版預告播出，爆破、槍戰、飛車等畫面，根本是電影規格，描述一個平凡男子因墜機事件意外捲入事故，進而揭露國家腐敗黑暗面，結合青瓦臺、國情院，以及武器說客、恐怖分子等題材，預計在5月播出。

《阿斯達編年史》集結張東健、宋仲基、金智媛超強陣容。(圖／翻攝自韓網)

8、《阿斯達編年史》

《阿斯達編年史》雖還沒確定首播日期，但是tvN今年備受矚目的古裝大戲，由張東健、宋仲基、金智媛超強陣容主演，首度嘗試將上古時代故事搬上小螢幕，宋仲基將飾演古朝鮮史上第一個將阿斯達打造成小國的重要人物，靠著智謀和勇氣，最後跨越阻礙，並尋找到真愛，由於格局大，劇組為此建造超大型戶外拍攝基地，屆時呈現氣勢不容小覷。

韓國懸疑推理神劇《Voice》確定開拍第3季(圖／翻攝自韓網)

9、《Voice3》

韓國懸疑推理神劇《Voice》確定開拍第3季，男女主角依然由上季的李荷娜和李陣郁擔綱，預計在5月播出，第2季以開放式結局結束，就是替第3季埋伏筆，而最新的《Voice》，副標題為「共犯們的都市」，這次112舉報中心將面對的是，躲藏在網路背後，足以撼動整個韓國的Dr.Fabre極惡網路犯罪集團，而舉報中心黃金時間組每個人的過去也將陸續公開，光看介紹就能預期劇情將會相當燒腦刺激。

(中時電子報)