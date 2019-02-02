02／02三大報頭版要聞

2019年02月02日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

陸美談判代表1月31日結束為期兩天的貿易談判，雖未能解決導致兩大經濟體分歧的最棘手問題，但同聲表示談判大有進展。會後，美國總統川普與大陸副總理劉鶴會面時，陸方轉達大陸國家主席習近平的親筆信函，提到希望陸美雙方能「各退一步」，尋求在3月1日談判限期前達成協議。川普則透露有意藉再次「習川會」，商定最終貿易協議。

亞洲第1對分割成功的連體嬰忠仁、忠義兄弟，1979年轟動全台，被視為是「40歲以上台灣人集體記憶」，2人也展現強韌生命力，順利求學、工作、生子，不料，哥哥忠仁前晚下班時，被同事發現在辦公室樓下，口吐白沫昏倒輪椅上，送台大醫院急救，昨凌晨因腦幹出血過世，享年42歲。

藍營青壯派北市議員王鴻薇開第一槍，拱高雄市長韓國瑜選總統後，被視為黨主席吳敦義人馬的北市議員李明賢，及屬副主席郝龍斌子弟兵的北市議員游淑慧，昨皆透過臉書表態挺韓，要推就要推最強的，讓藍營基層力拱韓國瑜參選2020已成趨勢。

民進黨前立委沈富雄昨在臉書表示，他改變想法，支持高雄市長韓國瑜選總統；沈富雄說，韓非選不可，關鍵在台北市長柯文哲，因只有韓是柯對手；「未來一年，只有韓國瑜可以剋柯Ｐ，非典對非典，無厘頭對無厘頭，「只是韓勝柯多多」。

◎旺報

為期兩天的中美貿易談判結束，中美雙方互釋善意，但貿易戰結果將延至月底中美領導人會面後再見分曉。在此之前，根據中美雙方敲定的時間表，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長努欽將會在2月中旬先行率團訪問北京，繼續進行進一步談判，至於習川會，根據美國總統川普的說法，「會面將可能不止一次」。

中美高層貿易談判結束，雙方各自發表聲明，儘管中方這次對外列舉了數個最新的談判進度，但對於美方聲明中指出的8個主要問題，中方仍未表態認同，分析人士指出，這顯示中美雙方在談判過程中仍存在不少歧異點。

針對中美貿易爭端，大陸國務院副總理率團赴美談判，此行中方雖然在擴大採購美方產品與美方達成共識，但在主要熱點，包括技術轉讓、補貼政策等均未達成共識，從美國總統川普透露要去北京與大陸國家主席習近平會面來看，顯示這些敏感議題須靜待習、川二人拍板，中美貿易戰線拉長依然難以避免。

美國財政部在1月31日公布了2018年11月國際資本流動報告（TIC），報告指出，大陸在去年11月再度減持了175億美元的美債，這不僅是大陸連續第6個月減持美債，也讓大陸持有美債總規模下降至1兆1214億美元，創下2017年5月以來的新低水位。

◎工商時報

金豬年提前報喜，投資專家一致剖析，中美貿易談判可望落幕、歷年農曆年後上漲率高紅包行情一路旺、台指期封關領先反應美陸股市大漲站上萬點等七大關鍵密碼，為2月11日台股開紅盤帶來好兆頭。

由中國國務院副總理劉鶴領軍的中方代表團，美東時間31日在華府結束本次中美高層貿易談判，中美雙方在重大問題上取得原則性共識，並明確未來磋商的時間表和具體項目。白宮在談判結束後表示，此次談判在八個方面取得重要進展。

美國1日公布2019年1月就業報告，新增就業人口遠超出市場預期，並且連續100個月上升，持續刷新史上最長紀錄。儘管受累於政府部分關閉導致失業率揚升，但仍接近歷史低水位，加上民間薪資上揚，皆反映美國就業市場依舊緊俏。

國發會日前發布去年12月景氣報告，由於景氣出現近33個月以來的首顆藍燈，為緩解外界對景氣降溫的疑慮，國發會主委陳美伶、副主委鄭貞茂皆出席記者會並呼籲國人不要過度悲觀。

(中時電子報)