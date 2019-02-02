返鄉注意：2月2日至10日 國道凌晨0點免收費

2019年02月02日 07:33 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前民進黨立委，有「暖男」之稱的行政院副院長陳其邁在農曆春節連假前，特別錄製影片向全民拜年，宣導「行政院連假措施」。他說，在交通疏運方面，希望讓大家都能順利返鄉與家人團聚；國道2月2日至2月10日，深夜12點到凌晨5點全線免收費，而高鐵連假期間，將 視疏運狀況加開全車自由座列車因應。

陳其邁日前透過臉書說，很多朋友關心這段時間「他在行政院裡做了些什麼？」其實行政院都在忙著因應9天連長假，密集提出一連串措施。他指出，行政院日前召開穩定物價小組會議，持續監控農產品、商品供應量和批發價格，關注供應狀況，適時調配供應市場貨源。

他在影片還說，他也主持國安基金管理委員會，要求密切關注國內、外股市波動情形及資金 移動動向，適時採行必要措施，讓國內的股市和金融市場持續穩定；在治安方面，春節期 間也會繼續保障大家安全，包括持續掃蕩毒品、打擊詐欺，並在人潮聚集場所進行防竊、 防搶、防詐勤務。

另外，在社福醫療方面，陳說，春節看診可到健保署官網、撥打免費專線0800-030-598，或下載「全民健保行動快易通APP」查詢。他說，政府也會針對兒少高風險、脆弱家庭、遊民、獨居長者，或遭逢急難者加強關心協助。

陳其邁強調，「行政院做好隨時為民服務準備」，讓大家放心過年，他也向大家說聲新年快樂，祝福豬年行大運！

(中時電子報)