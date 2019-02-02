返鄉注意：2月2日至10日 國道凌晨0點免收費

行政院副院長陳其邁。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前民進黨立委，有「暖男」之稱的行政院副院長陳其邁在農曆春節連假前，特別錄製影片向全民拜年，宣導「行政院連假措施」。他說，在交通疏運方面，希望讓大家都能順利返鄉與家人團聚；國道2月2日至2月10日，深夜12點到凌晨5點全線免收費，而高鐵連假期間，將 視疏運狀況加開全車自由座列車因應。

陳其邁日前透過臉書說，很多朋友關心這段時間「他在行政院裡做了些什麼？」其實行政院都在忙著因應9天連長假，密集提出一連串措施。他指出，行政院日前召開穩定物價小組會議，持續監控農產品、商品供應量和批發價格，關注供應狀況，適時調配供應市場貨源。

他在影片還說，他也主持國安基金管理委員會，要求密切關注國內、外股市波動情形及資金 移動動向，適時採行必要措施，讓國內的股市和金融市場持續穩定；在治安方面，春節期 間也會繼續保障大家安全，包括持續掃蕩毒品、打擊詐欺，並在人潮聚集場所進行防竊、 防搶、防詐勤務。

另外，在社福醫療方面，陳說，春節看診可到健保署官網、撥打免費專線0800-030-598，或下載「全民健保行動快易通APP」查詢。他說，政府也會針對兒少高風險、脆弱家庭、遊民、獨居長者，或遭逢急難者加強關心協助。

陳其邁強調，「行政院做好隨時為民服務準備」，讓大家放心過年，他也向大家說聲新年快樂，祝福豬年行大運！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

離譜！高雄某飯店過年1晚飆漲590％！網友心寒
韓國瑜路平獲好評 沈富雄提警訊… 韓流持續發燒 港媒曝關鍵原因是……

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。