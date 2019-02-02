韓流再起翻轉台南 杏仁哥：龍介仙競總成立送千份杏仁茶

杏仁哥也跑來抽籤。（柯宗緯攝）

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中時電子報
遭開紅單爆紅！杏仁哥「跟著禿子走」一晚賣4萬！
仁哥一路相隨韓總造勢場子，也嘗到走紅滋味。他為了支持謝龍介台南立委補選，在臉書號召「韓流再起 翻轉台南」。(杏仁哥臉書)

高雄市長韓國瑜選前每場大型造勢場合都湧入大批攤商，形成流動「韓國瑜夜市」，人氣攤商杏仁哥一路相隨韓總造勢場子，也嘗到走紅滋味。他為了支持謝龍介台南立委補選，在臉書號召「韓流再起 翻轉台南」，廣邀商家贊助2月17日謝龍介競選總部成立，韓國瑜也將親自站台，他將帶頭送出1000（瓶）杏仁茶給到場民眾。

韓國瑜帶起的韓流旋風，捧紅周邊很多人。杏仁哥吳育全搭上韓流熱潮爆紅，跟著韓國瑜發財，從造勢場合到就職，業績越來越火紅，甚至到六合夜市設攤後也成為人氣攤商。

為了支持謝龍介參加台南立委補選，杏仁哥昨在臉書發文據報導高雄市長韓國瑜將於2月17日，北上台南，為參選立委補選謝龍介成立競選總部站台，特在此號召支持、喜愛龍介仙的熱情商家們，齊來共襄盛舉，見證韓流再起！

而杏仁哥帶頭發起，贊助當日參與民眾前1000名，免費贈送1份（瓶）「杏仁茶」給到場民眾享用。他說「有意參與贊助熱情商家朋友們，速速來電！名額不多，切勿錯過！」

(中時電子報)

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