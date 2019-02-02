讓紅包無限加值！秒懂超厲害「豬年吉祥話」

2019年02月02日 08:21 中時電子報 戴安瑋

後天就是除夕，大家歡喜迎豬年來臨時，碰面會說「恭賀新禧」、「恭賀發財」，但這實在太老套了，DailyView網路溫度計整理「豬年吉祥話」懶人包，讓大家過年期間文思泉湧、好話綿延不絕、脫口而出，讓長輩們笑呵呵、老闆笑開懷，開啟各路紅包「無限加值」機會。

DailyView網路溫度計整理的「豬年吉祥話」懶人包，如下:

一、百搭諧音不怕你不玩，只怕你講不完！

「豬」事順利、「豬」事大吉、「豬」事如意、「豬」事亨通、「豬豬」平安、「豬」凡順遂、「豬」玉滿堂、「豬」光寶氣、雙龍奪「豬」、「豬」帨迎祥、

「豬」你幸福、「豬」你好運、「豬」星高照。

二、年節說話不嫌多！加好字沒事，沒事加好字

金「豬」報喜、金「豬」頌春、金「豬」賀歲、歲歲有金「豬」、寶「豬」迎春、祥「豬」獻瑞。

三、沒梗沒差！今年一豬喊到底準沒錯～

「豬」年行大運、「豬」年富貴、「豬」年平安、「豬」年吉祥、「豬」年如意、

「豬」年金安、「豬」運騎天、「豬」運亨通、喜從「豬」來、「豬」到成功、

一「豬」當先、「豬」入門，百福臻 、「豬」年到，好運到。

四、別懷疑！今年被說豬是你累積11年的福氣

吉祥如「豬」、福相如「豬」、竹報平安，「豬」肥人富；想來點鄉民口吻，你還可以這樣說，「新的一年爽的像豬」、「二師兄，有你真好」、「你本命年」。

五、吉祥話搞創意無極限，反正過年開心就好！

「豬然就素美」、「Chu年快樂」、「豬肉滿福堡」、「豬腳麵線」、「豬隊友Out」、「D會貴」、「快樂豬立業」、祝你新的一年「DD衝」。

六、保護台灣豬豬你我有責，豬年國號非「豬瘟退散」莫屬！

中國非洲豬瘟疫情延燒，僅隔一條海峽的台灣更應嚴正以待，力抗非洲豬瘟滲透，以保護自家的可愛豬豬。因此這個豬年，再沒有任何一句吉祥話比「豬瘟退散」更實在、更讓人衷心期盼的了。

(中時電子報)